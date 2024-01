Trồng giống cây hoa cúc “lạ”, nhà vườn trồng không đủ bán

Ngoài cúc mâm xôi màu vàng truyền thống, năm nay, nhiều nhà vườn ở Sa Đéc lần đầu tiên trồng cúc mâm xôi ngũ sắc giống ngoại để bán ra thị trường phục vụ dịp tết. Họ nhập giống cúc mới từ Hà Lan, Hàn Quốc, giống mới này có đủ màu đỏ, hồng, cam, tím…

Tổ hợp tác hoa, kiểng khóm Tân An, phường An Hòa (TP. Sa Đéc, Đồng Tháp) năm nay trồng hơn 230.000 chậu hoa các loại, tăng hơn 3 lần so với các năm trước. Trong đó, có 10.000 chậu cúc mâm xôi giống mới thu hút sự quan tâm của rất nhiều du khách, mỗi ngày đón trên 100 đoàn khách tham quan, chụp ảnh.

Theo anh Đặng Văn Giàu – một thành viên của tổ hợp tác hoa, kiểng này, cúc mâm xôi giống ngoại cũng có quy trình chăm sóc khá giống với những giống hoa cúc truyền thống. Vì vậy, các nhà vườn trồng giống mới này không gặp khó khăn gì trong quá trình chăm sóc.

Những chậu cúc đầy màu sắc nở bung trong dịp cận Tết.

Ưu điểm của loại cúc giống mới này là nhiều màu sắc bắt mắt, thu hút khách hàng nên giá bán cao hơn nhiều so với cúc mâm xôi màu vàng truyền thống. Cụ thể, những chậu cúc mâm xôi mới, lạ, nhiều màu sắc có giá 200.000 đồng/chậu, còn loại cúc mâm xôi màu vàng truyền thống chỉ có giá 50.000 – 80.000 đồng/chậu. Điều đáng chú ý là nhà vườn cho biết các chậu cúc mâm xôi nhiều màu sắc đã có khách đặt mua hết.

Anh Giàu cũng cho biết tổ hợp tác trồng hoa của anh có 11 nhà vườn, ai cũng tăng số lượng chậu cúc mâm xôi từ vài lần đến cả chục lần. Riêng anh quyết định trồng 5.000 chậu cúc mâm xôi giống mới cho Tết này và đến thời điểm này đều đã được đặt mua hết. Hiện tại, rất nhiều khách vẫn liên hệ để mua nhưng anh đã bán hết, đành phải từ chối.

“Nếu có khoảng 10.000 chậu cúc mâm xôi giống mới chắc vẫn bán hết. Nhưng năm nay, tôi mới trồng thử nghiệm có 5.000 chậu nên “cháy” hàng từ sớm. Chưa năm nào tôi trồng hoa mà bán được giá và hết sớm như năm nay”, anh Giàu chia sẻ.

Khách hàng đều đã đặt mua hết những chậu cúc này.

Anh cho biết năm nay gia đình anh trồng 70.000 chậu bông, tăng gấp 5 lần mọi năm. Các giống hoa chủ yếu là cúc mâm xôi, hồng, vạn thọ… Do năm nay trồng nhiều hoa, anh phải thuê thêm 10 người đến phụ chăm sóc. Anh dự tính nếu bán hết số hoa này, anh có thể lãi đến hơn 700 triệu đồng.

Anh Trần Thanh Lâm, cũng trồng hoa ở phường An Hòa (TP. Sa Đéc, Đồng Tháp), kỳ vọng năm nay có lãi gấp đôi năm ngoái. Hiện tại, vườn nhà anh có khoảng 20.000 chậu bông, chủ yếu là hoa hồng.

Số lượng chậu bông đã có khách đã đặt mua hết, anh đang tiếp tục nhập cây con loại giống ngắn ngày về trồng để kịp phục vụ khách hàng dịp Tết Nguyên đán.

Có nhà vườn dự tính lãi đến hơn 700 triệu đồng nhờ bán hoa trong dịp Tết này.

“Tôi ước chừng Tết dương lịch thu về trên 180 triệu đồng. Còn Tết Nguyên đán, tôi cũng chưa biết thị trường có ổn không”, anh chia sẻ.

Làng hoa kiểng Sa Đéc cách trung tâm thành phố Sa Đéc 3km, có diện tích 313ha, với 1.968 hộ dân sinh sống. Thế mạnh của làng hoa là có hai mặt tiếp giáp với sông Tiền và sông Sa Đéc, thuận tiện cho việc vận chuyển bằng đường thủy và đường bộ. Nghề trồng hoa kiểng được hình thành từ những năm 1930.

Gần một trăm năm qua, Sa Đéc nổi tiếng khắp cả nước với nghề trồng hoa kiểng, cây cảnh truyền thống. Sản phẩm hoa, cây cảnh của Sa Đéc cung cấp cho các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Trung, thị trường Campuchia và đang hướng đến các thị trường xuất khẩu khác.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]