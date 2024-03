Loại bánh nhìn như viên than tổ ong “lên cơn sốt”, cửa hàng bán hàng nghìn chiếc/ngày

Than tổ ong là một loại than dùng để đun nấu có từ lâu và trở nên quen thuộc trong các gia đình, bếp ăn tập thể có giá chỉ từ 10 nghìn đồng/viên.

Khoảng nửa tháng trở lại đây, trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, xuất hiện loại bánh bông lan nhìn hệt viên than tổ ong khiến nhiều người thích thú, đặt mua về ăn thử.

Bánh bông lan cục than tổ ong đang trở thành món ăn "gây sốt" thời gian gần đây.

Thấy mọi người truyền tai nhau về loại bánh lạ, chị Thuỳ (Đống Đa, Hà Nội) liền đặt thử 2 chiếc với giá 75 nghìn đồng/chiếc về ăn.

“Lần đầu “đu trend” mà mê quá. Trông như cục than mà ăn mềm, mướt, không ngọt quá lại tan ngay trong miệng. Tôi đặt mua 2 hộp về ăn, đang ăn thì chồng đi làm về, hỏi ăn cái gì đen thế. Tôi đưa ăn thử thì thích quá, dặn hôm sau mua thêm”, chị Thuỳ nói.

Nhìn hệt viên than tổ ong nhưng đây lại là những chiếc bánh bông lan mềm, mịn và rất ngon.

Cũng mua thử một chiếc bánh bông lan than tổ ong ở siêu thị mini gần nhà về ăn, chị Lan trú tại Ngũ Xã (Ba Đình, Hà Nội) cho hay, con gái 2 tuổi của chị ăn hết ngay nửa chiếc trong vòng “một nốt nhạc”.

“Cốt bánh mềm mềm, ẩm ẩm, vị vừa vặn, không hề ngấy. Bông lan không quá ngọt. Ai thích ăn socola thì bánh này quá chuẩn. Nếu để tủ lạnh ăn còn ngon nữa”, chị Lan cho hay.

Nhiều người "đu trend" tìm mua loại bánh này về ăn thử.

Vị ngon, lại có hình dáng độc lạ, bánh bông lan cục than tổ ong nhanh chóng trở thành “xu hướng” khiến nhiều người tìm mua.

Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, trên các diễn đàn, hội nhóm và các chợ online, hàng loạt người đã làm và đăng bán loại bánh này với giá từ 60-150 nghìn đồng/chiếc. Mỗi bài bán loại bánh này có hàng trăm lượt quan tâm, đặt hàng.

Mới bán bánh bông lan than tổ ong được khoảng 10 ngày nay nhưng chị Trần Ngọc Ánh cho biết, 3 cơ sở của chị mỗi ngày bán được khoảng 1.500-1.600 chiếc bánh. Thậm chí, có ngày đơn đặt hàng lên tới gần 3.000 chiếc nhưng không đủ bánh để bán.

Mỗi ngày chị Ánh bán được hàng nghìn chiếc bánh bông lan hình than tổ ong.

“Mới bắt tay vào làm tôi không nghĩ nó lại hot như vậy. Những năm trước họ chỉ làm bánh mì than tổ ong nhân phô mai nhưng năm nay bánh nhà tôi là bánh bông lan than tổ ong, không có nhân. Nhà tôi huy động toàn bộ nhân viên làm, cả nhà nhìn đâu cũng thấy bánh than tổ ong”, chị Ánh cho hay.

Theo chị Ánh, bánh được làm từ bột mì, sữa tươi, socola, đường, trứng gà và một số nguyên liệu khác. Đặc biệt, màu đen của bánh làm từ tinh bột than tre, một loại bột siêu mịn, có hàm lượng khoáng chất cao.

Ngoài ra, tinh bột than tre không làm thay đổi hương vị món ăn, rất tốt cho sức khoẻ, chứa nhiều khoáng chất như như kali, canxi, sắt, natri. Đồng thời, có khả năng hỗ trợ thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khoẻ hệ tiêu hoá.

