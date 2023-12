“Đại gia Hà thành” chi 12 triệu để mua thú bông hình rồng độc, lạ

Khoảng 3 năm trở lại đây, cái tên Đặng Thị Mỵ Đình (Cần Thơ) được chú ý trong giới cắt may thú. Bởi các sản phẩm của chị làm đều độc, lạ, hiếm khi đụng hàng với các tiệm may khác.

“Tôi có niềm yêu thích vô bờ bến với rồng, tôi cũng từng vẽ rất nhiều tranh về rồng và tìm hiểu về con vật này. Tết sắp tới, linh vật chính là con rồng nên mình muốn may một bé gấu mang dấu ấn văn hóa, lịch sử Việt Nam kết hợp với sự hiện đại, trẻ trung”, chị cho hay.

Với kinh nghiệm cắt may 3 năm, chị đã sử dụng những kiến thức và tay nghề của mình để thực hiện mong muốn này. Chị mất một ngày để làm bản vẽ thiết kế. Sau đó, chị Mỵ Đình bắt đầu chọn màu và cắt vải vào ngày tiếp theo.

Hình rồng chị tự vẽ và rập sau đó tự may mất 50 giờ mới hoàn thiện.

Lần này, cô gái Cần Thơ thực hiện một phiên bản cỡ lớn, may một thú bông hình rồng kích thước hơn 4m, nặng khoảng 7-8kg. Chị chia sẻ con rồng thú bông này cần hơn 160 mảnh vây lưng, số lượng vải rập phải nhân 2 lên thì mới may được con rồng.

“Từng chiếc vây, trái châu hay nhụy hoa, hoa để đính lên thân con rồng, tôi sẽ may rồi mới dồn bông vào bên trong, sau đó sẽ ráp lại từng phần. Sau 50 giờ cắt may, nhồi bông và khâu, tôi cũng đã hoàn thiện con rồng. Thời gian này không tính thời gian thiết kế rập”, chị nói.

Theo chị, công đoạn khó nhất là đoạn thiết kế rập và chọn vải. “Tôi phải có một kiến thức nhất định về rồng và 3D thì mới có thể vẽ được rập. Cùng với kinh nghiệm may vá và tính toán sáng tạo, đây là công việc khó khăn và khó bắt chước nhất”, chị chia sẻ.

Các chi tiết chị đều tự may rồi nhồi bông.

Chị cho biết mục đích ban đầu khi làm sản phẩn này là để thỏa đam mê cắt may và sẽ trưng tại cửa hàng cho mọi người tới check-in. Nhưng khi hoàn thiện xong, chỉ đăng ảnh khoe lên mạng thì có một khách hàng ở Hà Nội đặt mua luôn.

“Tôi báo giá 12 triệu đồng mà chồng bạn ấy lại tưởng là 1,2 triệu đồng nên chốt luôn, sau đó mới nhận ra, nhưng vẫn đồng ý mua. Tôi chưa kịp để trưng ở tiệm ngày nào, bé rồng đã được đóng gói gửi ra cho khách rồi”, chị Mỵ Đình cười nói.

Hiện tại, cô gái Cần Thơ đang nhận được rất nhiều yêu cầu may một thú bông hình rồng để mọi người có thể tới check-in ở tiệm. Chị cũng đang có dự định may thêm bé rồng thứ hai. Tuy nhiên, chị cho biết bản thân vẫn đang sắp xếp thời gian, chưa hứa hẹn sẽ may thêm. Vì cuối năm, chị đang rất bận vì công việc.

Thú bông hình rồng vừa hoàn thiện đã có khách đặt mua với mức giá 12 triệu đồng.

Tuy nhiên, chị dự định sẽ thực hiện thêm 11 bé rồng có kích thước tương tự nếu như có khách đặt để thực hiện bộ sưu tập 12 con rồng. Nhưng mỗi con sẽ có mang một màu sắc khác nhau. Chị chia sẻ lý do chỉ dừng lại ở việc may 12 bé rồng vì: “Đối với tôi, con số 12 là một con số may mắn, vì vậy tôi đã chọn rao bán các bé này với giá 12 triệu và chỉ may 12 bé. Số 12 còn đại diện cho 12 tháng trong năm, vì bé này là một linh vật cho năm mới nên tôi hy vọng nó có thể đem lại may mắn và sự sung túc cho chủ sở hữu cả năm trọn vẹn”.

