Bất ngờ cây hoa mười giờ được bán giá hàng trăm nghìn, dân buôn “chốt đơn” liên tục

Hoa mười giờ là loại cây thân mọng có tên khoa học là Portulaca grandiflora, thuộc họ Rau sam. Loại cây hoa này có xuất xứ từ các nước Nam Mỹ (Argentina, Brazil, Uruguay), hiện đã và đang được trồng rộng rãi trên toàn thế giới, bao gồm cả Việt Nam.

Loài hoa này có tên là hoa “mười giờ” vì thường chỉ nở vào thời điểm 10 giờ sáng. Hoa mười giờ khá dễ trồng, phát triển được dưới nhiều điều kiện thời tiết, chịu được nắng nóng và khí hậu thất thường.

Thân cây hoa mười giờ nhỏ thấp, mọng nước, có nhiều nhánh nhỏ với lá hình dải hơi dẹt. Rễ cây hoa mười giờ có khả năng phát triển mạnh, có thể lan ra tới hơn 20cm. Bông hoa mười giờ có nhiều màu sắc phong phú, kích thước từ 2-5cm, cánh hoa mềm mượt xếp chồng lên nhau tinh tế.

Những chậu hoa mười giờ có gốc "khủng" được rao bán giá hàng trăm nghìn đồng/chậu.

Mấy năm trở lại đây, người tiêu dùng bất ngờ với những chậu hoa mười giờ có gốc “cổ thụ”, to bằng nửa nắm tay người lớn. Những chậu cây này nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

“Có tháng, tôi bán được gần 200 chậu cây hoa mười giờ. Cũng có thời điểm, số lượng nhập về ít, số lượng khách đặt thì nhiều nên họ cũng phải đợi”, chị Mỹ Nguyễn (TP.HCM) chia sẻ.

Chị cho biết đây là những cây mười giờ được nhập từ bên Trung Quốc. Chị Mỹ khẳng định tất cả đều là cây nguyên bản, không phải cây ghép như một số người nghi ngờ. “Giống hoa này có tên là Rose King China, đó là cây cứng gốc, nhanh to, đặc biệt hoa nở đến tối. Cách chăm sóc không khác gì hoa mười giờ thường của mình, chúng cũng cần nhiều nắng và nở hoa quanh năm”, chị nói.

Chị Mỹ nghiên cứu và ghép thành công hoa mười giờ "cổ thụ" này có thể ra hoa nhiều màu khác nhau.

Giống cây hoa mười giờ này chỉ cần chăm sóc 2-3 năm là gốc to, đẹp và nó có thể sống đến 6-7 năm. Cây có gốc to nhất chị từng thấy là to hơn nửa nắm tay người lớn.

Chị kể lại cách đây gần 3 năm, chị vô tình biết được giống hoa mười giờ độc đáo này. Ban đầu, chị mua về trồng chơi, bạn bè tới chơi thấy đẹp nên hỏi địa chỉ mua. Thấy nhiều người thích chơi loại cây hoa mười giờ độc đáo này, chị đã gom lại rồi tìm cách nhập hàng về bán cho đến bây giờ.

Hiện tại, chị mới chỉ nhập và bán các loại cây có gốc to khoảng ngón tay cái. Giá dao động từ 250.000 đồng đến 700.000 đồng/cây, tùy thuộc vào độ tuổi, kích thước gốc và bộ rễ.

Có tháng, chỊ Mỹ Nguyễn bán gần 200 chậu cây hoa mười giờ cho khách khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Để nguyên giống cũ, cây sẽ ra hoa với một màu duy nhất là màu hồng tím. Chị muốn cây hoa mười giờ nở được nhiều màu sắc khác nhau. Vì vậy, chị đã tự nghiên cứu và ghép thành công cây hoa mười giờ bonsai nở hoa 12 màu sắc khác nhau: màu bạc hà, trắng, cam, hồng, vàng…

Loại cây này sau khi đăng bán trên mạng xã hội được rất nhiều khách hàng quan tâm. Lượng khách hiện tại ổn định giúp chị có thu nhập ổn định hơn thời điểm mới bán. Không chỉ bán quanh khu vực mình sinh sống, chị cũng nhận được những đơn đặt hàng ở xa, khắp các tỉnh thành trên cả nước.

