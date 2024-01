Zontes 125 C - giá chỉ từ 80 triệu đồng mà thiết kế cực chất

Năm 2024 được kỳ vọng sẽ mang tới những dấu hiệu tích cực hơn cho nền kinh tế thế giới, và thị trường xe cũng không phải ngoại lệ. EICMA diễn ra hồi tháng 11/2023, đã thu hút con số kỷ lục khách tham quan và cả số lượng xe mới được giới thiệu, và mẫu Zontes 125 C là một trong số đó.

Mang phong cách cruier đặc trưng, Zontes 125 C gây ấn tượng với ngoại hình cơ bắp nhờ những đường nét khỏe khoắn. Xe sở hữu cụm đèn pha tròn hoàn toàn bằng LED hiện đại, cùng với gương chiếu hậu tròn càng đậm thêm tính cổ điển của Zontes 125 C. Xe sở hữu bình xăng giọt lệ nhưng có đường nét góc cạnh hơn, đồng thời yên xe võng xuống theo cách rất "Honda Rebel".

Zontes 125 C có chiều dài tới 2100 mm với chiều dài cơ sở là 1485 mm, tuy nhiên yên xe chỉ cao 700 mm cùng với khối lượng khô chỉ 153 kg nên phù hợp với thể trạng của nhiều người sử dụng khác nhau. Xe được trang bị bộ vành hợp kim nhôm đường kính 16 inch với kích thước lốp trước/sau lần lượt là 120/80 và 140/70 đem tới sự ổn định ấn tượng trong quá trình vận hành.

Sức mạnh động cơ của Zontes 125 C cũng dễ tiếp cận với nhiều người khi được trang bị khối động cơ xy lanh đơn dung tích 125cc, với công suất tối đa không vượt quá 15 mã lực. Xe cũng được trang bị phun xăng điện tử cùng hệ thống làm mát bằng dung dịch, dung tích bình xăng lên tới 12 lít đủ cho xe có thể vận hành quãng đường dài. Bên cạnh đó, Zontes 125 C cũng được tích hợp giảm xóc trước ống lồng, cùng phanh đĩa cả trước sau kèm ABS đảm bảo an toàn khi vận hành.

Hiện Zontes chưa đưa ra giá bán chính thức của cruser mới của mình, nhưng các nguồn tin cho biết giá bán tại châu Âu chỉ dao động khoảng 3000 - 4000 euro (tức là khoảng từ 80 - 106 triệu đồng). Đây chắc chắn sẽ là mức giá bán cạnh tranh và dễ tiếp cận với nhiều người sử dụng.

