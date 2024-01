Ngắm Vespa 946 Dragon bản rồng xanh ngọc, giá hơn nửa tỷ đồng

Nhằm chào đón năm mới Giáp Thìn (the Year of the Dragon), Vespa đã tung ra ấn bản đặc biệt mang tên 2024 Vespa 946 Dragon tại thị trường Đông Nam Á. Mẫu xe này chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 1.888 chiếc và sẽ được phân phối ở nhiều nơi khác.

2024 Vespa 946 Dragon có màu sơn chủ đạo là màu vàng độc quyền, với hình đồ họa tạo hình con rồng mang màu xanh ngọc lục bảo hay màu xanh bích ngọc. Đi kèm với đó còn có các phụ kiện như áo khoác hình rồng, cùng túi da đồng màu xe, tạo nên kiểu cách thời trang sang trọng cho những cậu ấm cô chiêu có nhiều tiền.

Với ấn bản 946 Dragon, Vespa đã bổ sung vào bộ sưu tập xe ga hạng sang đắt tiền đang có, gồm các ấn phẩm như 946 RED, 946 Christian Dior và 946 Emporia Armani. Tại thị trường Malaysia, Vespa 946 10 Anniversario kỷ niệm năm mới Quý Mão 2023 có giá niêm yết là 99.900 RM (519,94 triệu đồng). Dự kiến 946 Dragon cũng có tầm giá như vậy.

Cung cấp sức mạnh cho 946 Dragon là bộ động cơ đơn xi lanh, 3 valve, dung tích 155cc, cho công suất tối đa 12,7 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 12,8 Nm tại 6.500 vòng/phút. Khối động cơ này tương tự như Primavera 150. Đi kèm với đó là hộp số CVT.

Xe có vành bánh cỡ 12-inch, đi kèm với ABS đôi kênh làm tiêu chuẩn. Phía trước và sau xe đều được trang bị phanh đĩa thủy lực, cỡ mâm 220 mm. Trên đầu xe là hệ thống đồng hồ kỹ thuật số LCD, hiển thị các thông tin cần thiết. Còn hệ thống chiếu sáng là bộ đèn LED hiện đại, có độ bền cao.

