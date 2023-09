Tỷ giá USD hôm nay 18/9: Tiếp tục đà giảm

Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 104,955, giảm 0,03% vào lúc 6h28 ngày 18/9 theo giờ Việt Nam.

Trong tuần qua, đã có những dữ liệu kinh tế quan trọng tại Mỹ được công bố. Quan trọng hơn, thông tin về cuộc họp lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ Năm tuần tới cũng đang được giới đầu tư đặc biệt theo dõi.

Theo công bố tuần qua, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng trước đã tăng 0,6% so với tháng Bảy, đánh dấu mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6/2022 tới nay. So với cùng kỳ tháng 8/2022, CPI của Mỹ đã tăng 3,7% sau khi tăng 3,2% trong tháng Bảy. Trong khi con số trên đã giảm từ mức đỉnh 9,1% ghi nhận hồi tháng 6/2022, lạm phát tại Mỹ vẫn cao hơn mục tiêu 2% do Fed đặt ra.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 0,7% so với tháng 7, cao hơn dự báo tăng 0,4% của giới chuyên gia. PPI “lõi”, không bao gồm chi phí năng lượng và thực phẩm, có phần ổn định hơn khi chỉ tăng 0,2% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, PPI toàn phần đi lên 1,6%, trong khi PPI lõi nhích thêm 2,1% - mức tăng nhỏ nhất kể tháng 1/2021.

Doanh số bán lẻ tháng 8 đạt kết quả tốt hơn dự kiến, tăng 0,6%. Ban đầu, các nhà kinh tế dự đoán thước đo này sẽ tăng 0,1%. Nếu loại trừ ô tô, doanh số bán lẻ tăng 0,6% trong tháng trước, cao hơn ước tính là 0,4%.

Cùng với đó, chỉ số điều kiện kinh doanh chung trong cuộc khảo sát sản xuất Empire State đã tăng lên 1,9 trong tháng 9, tăng gần 21 điểm so với mức -19 của tháng 8.

Giới đầu tư hiện đang mong đợi sự cụ thể hơn về triển vọng lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại cuộc họp chính sách vào tuần này. Hầu hết mọi người đều đang dự đoán lãi suất sẽ tiếp tục được giữ nguyên.

Đồng USD tiếp tục giảm

Ngày 15/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 24.036 VND/USD, tăng mạnh 23 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN tăng 24 đồng, đưa phạm vi mua bán lên mức 23.400 - 25.187 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 23.995 – 24.090 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 24.390 - 24.435 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 24.180 - 24.260 VND/USD.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]