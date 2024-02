Tỷ giá USD hôm nay 15/2: Lao dốc trước quan điểm cứng rắn của Fed

Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 104,605, giảm 0,23% vào lúc 6h24 ngày 15/2 theo giờ Việt Nam.

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 của nước này tăng cao hơn dự báo của giới phân tích, làm giảm bớt kỳ vọng về khả năng FED hạ lãi suất.

Theo đó, CPI của Mỹ tăng 0,3% trong tháng 1 và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nhà ở tăng 0,6% trong tháng 1, đóng góp vào 2/3 mức tăng CPI. Trong khi CPI lõi (loại bỏ giá năng lượng và thực phẩm) cũng tăng 0,4% so với tháng trước và 3,9% so với cùng kỳ. Mức dự báo trước đó lần lượt là 0,3% và 3,7%.

Thị trường việc làm tăng trưởng tốt, sức mua của thị trường được duy trì là những chỉ dấu cho thấy lạm phát tại Mỹ chưa thế giảm xuống mức 2% như mong muốn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Một số quan chức Fed, trong đó có Chủ tịch Fed Jerome Powell vẫn có quan điểm khá cứng rắn, cho rằng sẽ đảo chiều hạ lãi suất khi có bằng chứng rõ ràng cho thấy lạm phát sẽ giảm xuống mức mục tiêu 2%.

Nếu điều này xảy ra, thì khả năng phải trong nửa sau của năm 2024, Fed mới cắt giảm lãi suất đang ở mức cao nhất trong 23 năm qua là 5,25-5,5%/năm.

Đồng USD giảm

Ngày 7/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm là 23.956 VND/USD, giảm 8 đồng so với mức niêm yết ngày 6/2.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN giảm 9 đồng, đưa phạm vi mua bán về lại mức 23.400 - 25.103 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 24.120 – 24.223 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 24.510 - 24.630 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 24.870 - 24.950 VND/USD.

