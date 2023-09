Lãi tiết kiệm điều chỉnh mạnh, có 100 triệu đồng gửi ngân hàng, thu được bao nhiêu tiền lãi?

Từ đầu tháng 9 đến nay, hàng loạt ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm. Mới nhất 2 ngân hàng "big 4" là Agribank và Vietcombank đã đưa lãi suất kỳ hạn 12 tháng xuống còn 5,5%/năm, thấp nhất thị trường.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi online tại Agribank trong biểu lãi suất mới thấp nhất là 3,4%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng, 3,85%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng. Với kỳ hạn 12-13 tháng, 18, 24 tháng, lãi suất còn 5,5%/năm. Mức giảm phổ biến là 0,2 đến 0,3 điểm %. Tương tự, lãi suất huy động tại Vietcombank cũng giảm, có kỳ hạn giảm 0,5 điểm % tại Vietcombank với tiền gửi online, với mức 5,5%/năm cho kỳ hạn 12-24 tháng.

Còn biểu lãi suất tại quầy của 2 ngân hàng lớn này đều tương tự nhau. Cụ thể, lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng là 3%/năm; kỳ hạn 3 tháng giảm 0,3 điểm %, về 3,5%/năm; kỳ hạn 6-9 tháng giảm 0,2 điểm %, về 4,5%/năm. Khoản tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên giảm từ 5,8% xuống còn 5,5%/năm, tức giảm 0,3 điểm %.

Ở nhóm ngân hàng top dưới, PVcomBank cũng giảm 0,3 điểm % lãi suất các kỳ hạn từ 6-11 tháng, còn 6,4%/năm, giảm 0,2 điểm % lãi suất các kỳ hạn 12-15 tháng, còn 6,5%/năm, kỳ hạn 18-36 tháng giảm 0,1 điểm %, còn 6,8%/năm.

Nhiều ngân hàng tiếp tục giảm mạnh lãi suất tiết kiệm kể từ đầu tháng 9

Ngân hàng BaoViet Bank cũng đã giảm 0,2 điểm % lãi suất huy động các kỳ hạn 6-36 tháng. Theo biểu lãi suất huy động online, lãi suất kỳ hạn 6 tháng còn 6,1%/năm, kỳ hạn 7-8 tháng là 6,15%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 6,3%/năm, kỳ hạn 10-11 tháng là 6,2%/năm, và kỳ hạn từ 12-36 tháng là 6,5%/năm.

Từ đầu tháng 9 đến nay đã có khoảng 20 ngân hàng giảm lãi suất gồm Eximbank, Bac A Bank, PG Bank, Saigonbank, MB, OCB, Sacombank, SHB, GPBank, Techcombank, ACB, Nam A Bank, KienlongBank, TPBank, CBBank, MSB, VietABank, BaoViet Bank, PVcomBank, Agribank, Vietcombank… So với giai đoạn cao điểm vào cuối năm ngoái, lãi suất tiết kiệm đã giảm tới 3-4 điểm % ở hầu hết kỳ hạn. Do đó, khoản lãi suất thu được cho số tiền 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới cũng giảm đáng kể so với những tháng trước.

Theo đó, với kỳ hạn 1 tháng, biểu lãi tiết kiệm cao nhất đang được các ngân hàng niêm yết dao động từ 3-4,75%/năm, với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm kỳ hạn này số tiền lãi khách hàng thu được là 250.000đ - 396.000đ. Hiện chỉ còn GPBank, NCB, OceanBank, SCB, VIB áp dụng lãi tiết kiệm 4,75%/năm ở kỳ hạn này trên kênh online.

Ở kỳ hạn 3 tháng lãi tiết kiệm cao nhất đang được các ngân hàng niêm yết dao động từ 3,2%/năm đến 4,75%/năm, tương đương số lãi khách hàng thu được từ 100 triệu đồng gửi tiết kiệm kỳ hạn này dao động từ 800.000đ-1,187 triệu đồng. Ở kỳ hạn 3 tháng, có 9 ngân hàng áp dụng mức lãi suất tiết kiệm cao nhất hệ thống là: Bắc Á, Bảo Việt Bank, GPBank, NCB, Oceanbank, PGBank, SCB và VIB.

Ở kỳ hạn 6 tháng, biểu lãi tiết kiệm đang được các ngân hàng niêm yết dao động từ 4,5%/năm đến 6,7%/năm. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm kỳ hạn này, số lãi khách hàng thu được dao động từ 2,250 triệu đồng đến 3,350 triệu đồng. Hiện Nam Á Bank và PVcomBank là ngân hàng có lãi suất tiết kiệm online cao nhất kỳ hạn 6 tháng hiện nay, ở mức 6,7%. Tiếp theo là ở mức 6,65% do ngân hàng NCB áp dụng.

Tại kỳ hạn 9 tháng, khách hàng được hưởng lãi suất tiết kiệm dao động từ 4,5%/năm đến 6,9%/năm. Tương đương khoản lãi thu được cho số tiền 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới dao động từ 3,375 triệu đồng đến 5,175 triệu đồng. Hiện Nam Á Bank là ngân hàng áp dụng mức lãi suất cao nhất 6,9 %/năm trên kênh online. Ngoài ra, Bảo Việt, CBBank, PVcomBank và NCB cũng áp dụng mức 6,7% kỳ hạn 9 tháng (trên kênh online).

Ở kỳ hạn 12 tháng, các ngân hàng đang niêm yết lãi suất cao nhất dao động từ 5,5%/năm đến 7,3%/năm. Tuy nhiên, mức lãi 7,3%/năm chỉ được ngân hàng áp dụng cho số tiền từ 500 tỷ đồng trở lên. Do đó, mức lãi tiết kiệm cao nhất kỳ hạn này cho số tiền 100 triệu đồng đang được các ngân hàng niêm yết dao động từ 5,5%/năm đến 6,7%/năm, tương đương số lãi khách hàng thu được dao động từ 5,5 triệu đồng đến 6,7 triệu đồng. Trong đó, ngân hàng NCB có mức lãi tiết kiệm cao nhất 6,7%/năm, phần lớn các ngân hàng khác niêm yết lãi tiết kiệm dao động từ 6 đến 6,5%/năm ở kỳ hạn này.

Các kỳ hạn dài hơn từ 18-24 tháng, CBBank là ngân hàng áp dụng lãi suất ngân hàng cao nhất, ở mức 7%/năm. Tương đương, số lãi tiết kiệm cho 100 triệu đồng gửi tiết kiệm kỳ hạn 18 tháng khách hàng thu được 10,5 triệu đồng và 14 triệu đồng cho kỳ hạn 24 tháng. Hiện có hơn 10 ngân hàng niêm yết lãi tiết kiệm kỳ hạn 18 tháng ở mức 6,55%/năm đến 6,9%/năm và có thể kể đến những cái tên như NCB, VietBank, HDBank, PVComBank, Bảo Việt Bank, Đông Á Bank, OCB…

