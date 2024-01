Xuyên đêm cứu nạn hai du khách kiệt sức trên núi Cô Tiên

Trao đổi với PV Báo CAND, Thượng tá Nguyễn Quang Đang, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau một cuộc cứu nạn xuyên đêm trên núi, đến 2h25’ sáng nay 21/1, đội cứu nạn của đơn vị này mới trở về đến đơn vị.

Trao đổi phương án giải cứu nạn nhân trước khi lên núi Cô Tiên trong đêm tối.

Trước đó vào lúc 22h50’ đêm 20/1, trực ban Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được nguồn tin hai du khách leo núi dã ngoại đã bị mắc kẹt trên núi Cô Tiên, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang do kiệt sức, không thể xuống được. Đội cứu nạn gồm 6 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương lên xe chuyên dụng đến phường Vĩnh Hòa phối hợp với Công an, dân quân địa phương triển khai phương án cứu nạn.

Mặc dù đêm tối, địa hình hiểm trở, dốc cao, nhưng với quyết tâm rút ngắn thời gian cứu nạn, đến 1h30’ sáng 21/1, đội cứu nạn đã tiếp cận hai du khách đến từ TP Hồ Chí Minh là Nguyễn Tấn Viễn, Huỳnh Văn Tú Anh, đồng thời đưa họ xuống chân núi an toàn.

Đưa nạn nhân bị kiệt sức từ trên triền dốc cao xuống chân núi Cô Tiên trong đêm tối.

Trước đó lúc 8h16’ sáng 20/1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã điều động 7 cán bộ, chiến sĩ và 1 xe chuyên dụng đến khách sạn Ivy Nha Trang ở phố Hồng Bàng, phường Tân Lập, TP Nha Trang giải cứu hai thành công hai du khách nước ngoài bị mắc kẹt bên trong thang máy ở giữa tầng 19 và 20. Hai du khách được cứu nạn là Cai Xiang Wu (SN 1956) và Liu Gua Qiang (SN 1954, quốc tịch Trung Quốc) đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ cứu nạn.

Dò tìm nạn nhân chết đuối ở bến nước Bà Đào trên dòng sông Cái trong đêm tối.

Phá tường giải cứu hai du khách nước ngoài mắc kẹt trong thang máy ở khách sạn cao tầng.

Đến 16h30’ chiều 20/1, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã sử dụng xuồng máy, bình hơi lặn mở rộng hiện trường dò tìm nạn nhân chết đuối khi cùng nhóm bạn rủ nhau đi tắm ở bến nước Bà Đào trên dòng sông Cái chảy qua địa phận thôn Trung, xã Diên Lâm, huyên Diên Khánh. Sau gần hai giờ nỗ lực dò tìm, đội cứu nạn đã vớt được thi thể nạn nhân Nguyễn Quốc Dũng (SN 2009, trú ở thôn Phước Tuy 2, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh) chuyển giao cho gia đình lo hậu sự.

