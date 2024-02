Xem những 'bóng hồng' CSGT trình diễn điêu luyện mô tô dẫn đoàn

Những ngày đầu xuân, lực lượng nữ CSGT mô tô dẫn đoàn vẫn tích cực tập luyện cùng các đồng nghiệp nam dưới tiết trời nắng gắt.

Những nữ CSGT tham gia công tác dẫn đoàn phải qua các bước xét duyệt, tuyển chọn nghiêm ngặt, phải có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, tính kỷ luật cao, khả năng ứng biến nhanh trong các tình huống. Đối với CSGT trực tiếp điều khiển xe mô tô dẫn đoàn phải được đào tạo, tập huấn thuần thục kỹ năng lái xe về nghiệp vụ dẫn đoàn.

Các nữ CSGT sẽ được thực hành dẫn đoàn giả định trên đường hoặc trực tiếp tham gia dẫn đoàn thực tế nếu trong thời gian có đoàn đi qua địa bàn TPHCM. Ảnh: Nguyễn Trang

Từng thành viên đều ý thức tầm quan trọng của nhiệm vụ dẫn đoàn nên ai nấy đều tập trung cao độ khi bước vào bài tập.

"Vô các bài tập vuợt chướng ngại vật mới thấy được sự quan trọng của các bài khởi động, làm nóng", một nữ CSGT chia sẻ.

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thành lập lực lượng CSGT (21/2/1946 - 21/2/2024), Hội Phụ nữ Công an TPHCM gửi lời chúc mừng đến cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố. Thượng tá Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng ban Ban Phụ nữ Công an TPHCM đã đến nơi tập luyện để thăm và động viên các nữ cán bộ, nhân viên CSGT nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ đòi hỏi tính kỷ luật tuyệt đối, sự tập trung cao độ nhưng vẫn không thiếu hình ảnh lãng mạn của người phụ nữ trong sắc phục CSGT.

