Xe tang vật chất đống trong bãi đang cần “giải cứu”

Dễ xảy ra hỏa hoạn Chiều 9-3, hỏa hoạn xảy ra tại nhà lưu giữ xe tang vật vi phạm hành chính của Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Sự việc khiến hơn 230 xe máy, 1 tivi... tại khu vực nhà để xe tang vật trong trụ sở công an huyện bị thiêu rụi, hư hỏng. Theo điều tra bước đầu, khi vừa đưa phương tiện vi phạm về đây, một cán bộ thực hiện việc hút xăng ra để bảo quản theo quy trình. Lúc này, một công an nghĩa vụ đi ăn cơm về đã ném điếu thuốc vừa hút xong, gió mang theo tàn thuốc bay ngược vào đúng vị trí đang hút xăng, dẫn đến cháy. Vụ cháy tại kho xe tang vật ở Bình Thuận gây nhiều thiệt hại. (Ảnh do người dân cung cấp) Tại TP HCM, đầu tháng 6-2022, bãi chứa xe tang vật và xe vi phạm giao thông bị lửa tấn công, hàng ngàn phương tiện bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng đã phải rất vất vả để khắc phục những tổn hại về vật chất. Cuối tháng 3-2021, lửa bùng lên tại bãi giữ xe vi phạm thuộc Đội CSGT TP Thủ Đức, TP HCM nằm trên đường Thống Nhất, phường Bình Thọ. Người dân cùng một số cán bộ túc trực tại bãi xe đã dùng nước và vật dụng chữa cháy nhưng không thành. Sau đó, lực lượng PCCC đến hiện trường khống chế hỏa hoạn nhưng hàng chục xe máy đã cháy rụi...