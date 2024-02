Xe ô tô rơi xuống chân cầu, tài xế tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 0h46’ sáng cùng ngày, tại ngã ba giao nhau giữa tỉnh lộ 641 với tỉnh lộ 650 ở xã An Định, huyện Tuy An.

Vào thời điểm đó, anh Nguyễn Xuân Khánh (SN 2000, trú ở thôn Trung Lương 1, xã An Nghiệp, huyện Tuy An) điều khiển xe ô tô BKS 78A-162.05 chạy từ hướng thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân theo đường tỉnh lộ 641 xuống đến lý trình km 03+750 thuộc địa phận thôn Định Trung 2, xã An Định thì xảy ra tai nạn, xe ô tô nêu trên bất ngờ lệch hướng lái về phía bên phải cầu Cây Cam trước khi rơi xuống nước.

Hình ảnh ô tô BKS 78A-162.05 (khoanh đỏ) lệch hướng lái sang bên phải cầu Cây Cam trước khi rơi xuống nước, phía sau là một ô tô du lịch khác đang chạy tới. Ảnh: cắt từ camera.

Một người lái xe ô tô du lịch chạy từ phía sau tới phát hiện vụ tai nạn nên dừng xe hô hoán cho người dân ở gần đó sử dụng xuồng chèo và lội bộ xuống nước tiếp cận ô tô bị tai nạn, phá bung cửa xe, giải cứu anh Khánh đưa lên bờ để sơ cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Người dân sử dụng xuồng chèo và lộ bộ xuống nước phá bung cửa ô tô để giải cứu lái xe nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau đó, một tổ công tác của Công an huyện Tuy An đã khám nghiệm hiện trường và tử thi, đồng thời phối hợp Công an, dân quân và người dân xã An Định cẩu kéo xe ô tô ra khỏi vị trí tai nạn.

Trong buổi sáng cùng ngày, một vụ tai nạn khác xảy ra tại km 1363+200 trên đường quốc lộ 1A qua địa phận thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa (Phú Yên). Ông Nguyễn Duy Quân (SN 1983, trú ở phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) điều khiển xe máy BKS 77C1-138.08 chạy từ hướng Bắc vào đến lý trình nêu trên đã tông vào xe ô tô BKS 79A-212.25 do ông Nguyễn Bá Chánh (SN 1966, trú ở thôn Đông Nam, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển chạy ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô với xe máy trên đường quốc lộ 1A ở xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa (Phú Yên).

Sau cú va đập mạnh, ông Quân ngã xuống đường, gãy đùi chân phải, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh. Một phần đầu xe ô tô và xe máy bị móp méo, vỡ nát nhiều linh kiện.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]