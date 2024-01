Xe container tông đuôi xe đầu kéo trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết, tài xế tử vong

Ngày 4-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường; trưng cầu giám định pháp y để điều tra vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết khiến một người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh PP.

Theo thông tin ban đầu, trưa 4-1, tại km150+600, cao tốc Bắc-Nam, đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết (thuộc địa phận xã Phan Hòa, Bắc Bình, Bình Thuận), xe đầu kéo 63C-04218 do ông Đoàn Quốc Việt (37 tuổi, trú Lạng Sơn) điều khiển chạy hướng Phan Thiết - Vĩnh Hảo va chạm rất mạnh vào phía sau rơ móc của xe đầu kéo 60H- 02418 do ông Võ Duy An (32 tuổi, ngụ Nghệ An) điều khiển, chạy phía trước cùng chiều.

Đầu xe bẹp dúm gần như hư hỏng hoàn toàn.

Hậu quả, lái xe Đoàn Quốc Việt tử vong tại chỗ, đầu xe 63C-04218 bẹp dúm, hư hỏng hoàn toàn.

Vụ tai nạn đang được điều tra.

