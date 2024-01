Vượt chốt kiểm soát nồng độ cồn, tài xế ô tô kéo lê xe cảnh sát tóe lửa

Tài xế T làm việc với công an.

Ngày 25/1, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an cho biết, vào 20h tối 24/1, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn trên đường, tổ công tác của Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã ra hiệu lệnh dừng ô tô bán tải do anh H.Q.T. (SN 1981, ở thị trấn Nhã Nam, huyện Tên Yên) cầm lái.

Lúc này, anh T không chấp hành mà tăng ga vượt chốt kiểm tra khiến một trung úy CSGT bị thương. Chưa dừng lại, anh T sau đó đâm vào xe mô tô của cảnh sát và kéo lê trên đường. Chiếc xe của cảnh sát bị kéo lê nhiều km, tóe lửa dưới gầm ô tô bán tải.

Sau khi bỏ chạy được 5km, nam tài xế bỏ lại xe và rời khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng Công an huyện Tân Yên đã truy tìm và làm việc với nam tài xế. Người này khai nhận, đã uống 5 chén rượu từ trưa 24/1.

Qua kiểm tra, cảnh sát cho hay, bước đầu xác định trong cơ thể tài xế không có nồng độ cồn và ma túy.

