Vụ xe tải cán chết người nằm ngủ trên vỉa hè: Tài xế khai gì?

Liên quan đến vụ "người đàn ông nằm ngủ trên vỉa hè bị xe tải cán tử vong", vào sáng 15-3, ngày 16-3 Cơ quan CSĐT công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tiến hành lấy lời khai tài xế để điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Theo đó, tới trưa 15-3 sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân được về bệnh viện để khám nghiệm tử thi.

Xe tải ôm cua chạy lên vỉa hè cán một người đang nằm ngủ.

Công an đã trích xuất camera trên tuyến đường ĐT 743 và xác minh được chiếc xe tải liên quan, công an đã làm việc với nhà xe, qua đó xác định được tài xế là nam thanh niên 25 tuổi, quê An Giang. Nhưng sau vụ việc, người này không về phòng trọ mà đi đâu chưa rõ.

Công an đã vận động gia đình kêu gọi thanh niên này ra trình diện trong chiều cùng ngày.

Công an khám nghiệm hiện trường sáng 15-3.

Bước đầu tài xế này khai nhận trong lúc ôm cua quay đầu có nhìn thấy loáng thoáng một vật màu đen dưới vỉa hè nhưng nghĩ là bao rác và không nghĩ lại có người nằm ở đây.

Cùng với đó là do ôm cua bị lố, vướng cây xanh bên phải và tập trung chú ý xe phía sau nên không nhìn kỹ phía trước.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế vẫn lái xe đi bốc hàng, giao hàng rồi chạy xe về bãi đậu cho tới khi công an tìm đến.

Qua kiểm tra thì người này không có nồng độ cồn, âm tính với ma tuý.

Cũng trong tối 15-3, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nạn nhân là anh Đ.X.N (38 tuổi, quê Đắk Lắk). Anh này bị bệnh, bỏ nhà đi lang thang hơn 10 ngày nay, gia đình tìm kiếm nhiều nơi trên Đắk Lắk nhưng không có kết quả.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

