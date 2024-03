Vụ xe khách va chạm xe container, 6 người tử vong: Tài xế bị khởi tố ở khung hình phạt nào?

Liên quan tới vụ tai nạn làm 6 người chết ở Tuyên Quang, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Lê Văn Tân (SN 1985, ở thị xã Kinh Môn, Hải Dương) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 3, điều 260, Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, khoảng 01h36 rạng sáng 5/3, tại Quốc lộ 2 đoạn qua xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo container biển số Hải Phòng do tài xế Lê Văn Tân điều khiển và xe ô tô chở khách biển kiểm soát Hà Giang do tài xế Phan Văn Quý (trú tại tỉnh Hà Giang) điều khiển.

Vụ tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người trên xe khách tử vong, nhiều người khác bị thương.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an thông tin, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do tới đoạn đường cong, tài xế điều khiển xe container không làm chủ tốc độ, đánh lái sang trái dẫn đến va chạm với xe khách đang đi chiều ngược lại.

Tài xế Lê Văn Tân (lái xe container gây tai nạn) bị tạm giam để điều tra. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Từ vụ tai nạn trên, nhiều độc giả thắc mắc tài xế lái xe container bị khởi tố ở khung hình phạt nào? Tại đoạn đường vòng, đường cong khuất tầm nhìn, tài xế lái xe di chuyển thế nào cho an toàn, đúng luật?

Trao đổi với PV về thắc mắc trên, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý, Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết: Theo khoản 3, điều 260, Bộ luật Hình sự quy định, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp như làm chết 3 người trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; Gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 7-15 năm tù.

"Như vậy, các bị can bị khởi tố ở khoản 3, điều 260, Bộ luật Hình sự sẽ đối mặt với khung hình phạt từ 7-15 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội này còn có thể bị phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm"- luật sư Kiên cho biết.

Về quy định di chuyển ở những đoạn đường vòng, khuất tầm nhìn, luật sư Trần Tuấn Anh (Giám đốc Công ty luật Minh Bạch) cho biết, tại những đoạn đường vòng, đường khuất tầm nhìn, đoạn đường đèo dốc thường sẽ có biển cảnh báo nguy hiểm để cảnh báo tài xế chú ý quan sát, giảm tốc độ để chủ động dừng lại hoặc xử lý an toàn khi gặp tình huống bất ngờ.

"Thông thường, ngoài biển cảnh báo tới đoạn đường gấp khúc, đường vòng, cấm vượt, tại nhiều đoạn đường vòng sẽ có vạch kẻ vàng nét liền phân rõ làn đường xe chạy, cấm các phương tiện chuyển làn, lấn làn ngược chiều để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, theo quy định về "Vượt xe" tại điều 14, Luật Giao thông đường bộ, các xe không được vượt (tức chuyển sang làn ngược chiều để vượt xe) tại đoạn đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế…

Do vậy, nếu tài xế lái ô tô không giảm và làm chủ tốc độ ở đoạn đường vòng cung thì nguy cơ gặp tai nạn hoặc mắc lỗi không đi bên phải theo chiều đi của mình là rất cao hoặc vượt xe không đúng quy định nếu chuyển làn vượt xe ở đoạn đường vòng.

Với các lỗi này, tài xế sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP nếu chưa gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, nếu hành vi vi phạm dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, làm chết người, tài xế sẽ bị xử lý hình sự theo điều 260, Bộ luật Hình sự.”- luật sư Trần Tuấn Anh phân tích.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]