Vụ va chạm giao thông ở phố Trần Cung: Nữ tài xế ô tô bị phạt 35 triệu đồng

Nữ tài xế làm việc với cảnh sát.

Ngày 10/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã báo cáo Chủ tịch UBND TP Hà Nội ra quyết định xử phạt hành chính đối với nữ tài xế Lương Hồng Trang (SN 1988, ở Tây Hồ, Hà Nội) về hành vi vi phạm điều khiển ô tô trong cơ thể có nồng độ cồn.

Với hành vi điều khiển ô tô trong cơ thể có nồng độ cồn mức 0,573mg/l khí thở, chị Trang bị đề nghị mức xử phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng và tạm giữ ô tô trong 7 ngày.

Theo Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội, một số trang mạng xã hội đưa thông tin về việc nữ tài xế là người nhà của lãnh đạo Bộ Công an. Tuy nhiên, qua xác minh về nhân thân của chị Lương Hồng Trang, cơ quan công an xác định chị Trang là lao động tự do. Thông tin chị này là người nhà của lãnh đạo Bộ Công an là không đúng.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 5/3, chị Trang điều khiển ô tô mang biển số Hà Nội, di chuyển trên đường Trần Cung, hướng Phạm Văn Đồng đã va chạm với 1 xe máy đang dừng sát vỉa hè trên phố Trần Cung.

Sau đó, nữ tài xế ô tô và nam thanh niên điều khiển xe máy đã xảy ra cự cãi. Sự việc sau đó gây sự chú ý, khiến nhiều người đứng xem và phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Kiểm tra nồng độ cồn với chị Lương Hồng Trang, cảnh sát xác định nữ tài xế vi phạm ở mức 0,573mg/l khí thở, nam thanh niên điều khiển xe máy không có nồng độ cồn.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an Hà Nội đã có thông tin chính thức về vụ việc và khẳng định chị Lương Hồng Trang không có bất kỳ quan hệ gì với lãnh đạo Bộ Công an. Tuy nhiên, một số tài khoản trên mạng xã hội tiếp tục đăng tải thông tin sai lệch.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]