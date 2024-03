Vụ Tân Hoàng Minh: Tòa án dựng rạp, triệu tập hơn 6.600 bị hại đến phiên xử

Theo cáo trạng, tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh bị dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ rồi tăng thành gần 20.000 tỷ tại thời điểm đầu năm 2022. Để trả nợ và chi tiêu, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn. Tân Hoàng Minh không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời. Do đó, ông Dũng và đồng phạm sử dụng hành vi gian dối, dùng pháp nhân 3 công ty con gồm: Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, với tổng trị giá 10.300 tỷ. Sau khi mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng. Từ đó, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được tổng số tiền gần 14.000 tỷ. Tuy nhiên, sau khi huy động tiền, các bị can tại Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt 8.600 tỷ của nhà đầu tư. Số tiền này hiện đã giao nộp để hoàn trả cho các bị hại.