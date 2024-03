Vụ tai nạn làm chết 3 mẹ con trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Một phần nguyên nhân do đường hẹp, thắt cổ chai

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có công văn gửi Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị phối hợp, chỉ đạo, triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn (Quảng Trị - Thừa Thiên Huế) sau khi có kết luận nguyên nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng làm chết 3 mẹ con.

Cụ thể, vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 18/2, tại Km 48+200 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế làm 3 mẹ con chị Lê Thị Hạnh, SN 1983; cháu Phan Đình Quang, SN 2015 và cháu Phan Lê Khánh Vân, SN 2009, cùng trú tại phố Tân Cộng, phường Đông Tân, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa đi trên xe ô tô con BKS 36A- 485.67 tử vong.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Công an tỉnh xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Qua điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định, nguyên nhân chính là do tài xế ô tô 36A - 485.67 là ông Phan Đình Kiều, (SN 1969, trú tại xã Đăk Blà, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã vượt xe không đúng quy định để xảy ra tai nạn. Bên cạnh đó, qua kiểm tra, đánh giá lại hiện trường và phân tích tình huống, cơ quan chức năng cũng xác định hạ tầng, tổ chức giao thông trên tuyến Cam Lộ - La Sơn còn bất cập, nhiều điểm kết thúc vượt xe có thiết kế nền đường theo kiểu “bó hẹp, thắt cổ chai” như vị trí tại Km46 + 200 - nơi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên.

Hiện trường vụ tai nạn làm 3 mẹ con tử vong.

Trước đó, ngày 13/10/2023, Bộ Công an cũng đã có công văn gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị khắc phục những bất hợp lý về tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc, trong đó nêu rõ đề nghị nghiên cứu hạ cấp khai thác đoạn, tuyến Cam Lộ - La Sơn đảm bảo đúng quy định vì thực tế hiện nay, tuyến Cam Lộ - La Sơn và tuyến La Sơn - Tuý Loan có kết cấu hạ tầng và tổ chức giao thông giống nhau nhưng công bố khai thác khác nhau, không phù hợp với việc bố trí lực lượng và khó khăn trong công tác đảm bảo TTATGT, nhiều hành vi vi phạm được xử phạt mức cao đối với đường cao tốc nhưng không quy định xử phạt đối với đường cấp III đồng bằng, dễ gây khiếu kiện khi thực hiện xử lý vi phạm. Tuy nhiên, cho đến nay, tuyến đường này vẫn đang được khai thác với tiêu chuẩn cao tốc.

Ngày 23/1 và ngày 18/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã liên tiếp có 2 công điện yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát và tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Hòa Liên và hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng yếu, nhất là các tuyến cao tốc chỉ có 2 làn xe và các tuyến cao tốc không có làn dừng khẩn cấp.

Ngày 11/3, sau vụ tai nạn xe khách tông vào xe tải bị hỏng đỗ ở làn bên phải làm 2 người chết, 9 người bị thương, Thủ tướng Chính phủ lại tiếp tục có công điện yêu cầu các đơn vị chức năng làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ người bị nạn…; đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chưa thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 07/CĐ-TTg ngày 23/1/2024 và Công điện số 14/CĐ-TTg ngày 18/2/2024, dẫn đến tiếp tục xảy ra vụ tai nạn nêu trên.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]