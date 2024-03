Vụ tai nạn 6 người chết ở Tuyên Quang: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe container

Tài xế Lê Văn Tân.

Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với tài xế Lê Văn Tân (SN 1985, ở thị xã Kinh Môn, Hải Dương) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, vào khoảng 2h36 cùng ngày, Tâm điều khiển xe container biển số Hải Phòng lưu thông trên Quốc lộ 2.

Khi đi đến địa bàn xã Tứ Quận (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) xe của Tân điều khiển va chạm với xe khách do ông Phan Văn Quý (SN 1983, ở Hà Giang) cầm lái.

Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 3 người bị thương đang điều trị tại cơ sở y tế.

Liên quan tới vụ tai nạn, trước đó, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) – Bộ Công an thông tin, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do tới đoạn đường cong, tài xế điều khiển xe container không làm chủ tốc độ, đánh lái sang trái dẫn đến va chạm với xe khách đang đi chiều ngược lại.

Ngày 5/3, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức về việc tiếp tục cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo báo cáo trực tiếp của Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang gửi cho Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, hiện có 2 bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Việt Đức, số bệnh nhân còn lại đang tiếp tục theo dõi điều trị tại các bệnh viện của tỉnh Tuyên Quang. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ, thuốc, trang thiết bị y tế để cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, giảm thiểu những thiệt hại do vụ tai nạn. Cùng đó khẩn trương cứu chữa, điều trị người bị nạn và đề xuất các ý kiến, kiến nghị với Bộ Y tế nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác cấp cứu tai nạn giao thông; phối hợp chuyên môn với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên hoặc chuyển tuyến kịp thời.

