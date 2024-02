Vụ nhà xe bị tố hành hung, bỏ rơi khách giữa cao tốc: Tài xế khai gì?

Chiếc xe bị tố “chặt chém”, hành hung và bỏ rơi khách giữa đường.

Tối 28/2, thiếu tướng Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan công an đã mời nhà xe và lái xe khách mang BKS 14B – 042.78, bị tố bỏ rơi hành khách giữa đường cao tốc và hành hung khách về trụ sở công an làm việc.

“Công an đã tạm giữ phương tiện. Bước đầu, lái xe khách có thừa nhận việc hành hung, bỏ rơi hành khách giữa đường”, thiếu tá Nơi nói và cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra, làm rõ và sẽ xử lý nghiêm.

Hình ảnh hành khách bị thương tích.

Thiếu tá Nơi cho hay, TP Hạ Long (Quảng Ninh) đang quảng bá hình ảnh, thiết kế kỹ về phục vụ du lịch, để hút khách tham quan đến mà có những hành vi “chặt chém”, hành hung hay bỏ rơi hành khách giữa đường là không thể chấp nhận được.

“Vấn đề này đã được cảnh báo từ những vụ trước. Giờ lại có thái độ, hành vi như vậy, công an tỉnh không bao giờ chấp nhận, phải điều tra rõ để xử lý nghiêm”, thiếu tá Nơi khẳng định.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm hình ảnh một hành khách bị xe khách “chặt chém”, đuổi xuống giữa đường cao tốc và bị hành hung. Đi kèm là hình ảnh chiếc xe khách mang BKS 14B – 042.78 và hình ảnh một người bị thương tích ở cổ.

Thông tin trên đã nhận được hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ. Đa số mọi người đều bức xúc trước hành động đuổi hành khách xuống giữa đường và đánh người của nhà xe trên. Đồng thời mong lực lượng chức năng vào cuộc làm rõ, xử lý nhà xe nếu vi phạm.

