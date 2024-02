Vụ hàng loạt ngôi mộ bị phá hoại ở Hà Nội: Bắt giữ nghi phạm

Hơn 40 ngôi mộ an táng tại nghĩa trang phường Tây Mỗ bị đập phá bát hương, lọ hoa.

Ngày 23/2, lãnh đạo Công an phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, công an đã bắt giữ được nghi phạm đập phá bát hương, lọ hoa của hơn 40 ngôi mộ an táng tại nghĩa trang trên địa bàn phường.

Theo lãnh đạo Công an phường Tây Mỗ, bước đầu, công an xác định đối tượng gây ra vụ việc sinh năm 2008, có dấu hiệu tâm thần nhẹ, là người ở địa bàn phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm). Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục làm rõ.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh kèm thông tin hàng loạt ngôi mộ trong nghĩa trang phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bị phá hoại.

Thông tin trên đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận và hàng trăm chia sẻ. Hầu hết mọi người đều lên án hành động thất đức của người đã phá hoại những ngôi mộ, mong công an sớm tìm ra thủ phạm.

Ngày 22/2, lãnh đạo UBND phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, ngày 19/2, phường nhận được thông báo hơn 10 ngôi mộ tại nghĩa trang bị phá hoại. Sau đó, chính quyền, công an phường đã có mặt tại hiện trường ghi nhận sự việc. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, hàng loạt ngôi mộ tiếp tục bị phá hoại.

