Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Phường đã tiếp nhận hơn 26 tỷ đồng tiền hỗ trợ

Vào khoảng 23h50 ngày 12/9, tại chung cư mini ngõ 29 phố Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn thảm khốc. Diện tích tòa chung cư mini khoảng trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống. Nhận được tin báo, hàng trăm cảnh sát và hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa, tổ chức tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Tính đến tối 13/9, Công an TP Hà Nội xác định 56 người tử vong trong vụ cháy (trong đó 39 người đã xác định danh tính) và 37 người bị thương. Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”. Minh là chủ chung cư nơi xảy ra vụ cháy thảm khốc trên.