Vụ cháy chung cư mini: Cấp phép 6 tầng xây 9 tầng, người ký giấy phép nói gì?

Ngày 13-9 đã xảy ra vụ cháy hậu quả nghiêm trọng nhất tại chung cư mini ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân).

Đây là vụ cháy nghiêm trọng gây hậu quả nặng nề, đến nay đã xác định được 56 người tử vong và và 37 người bị thương (trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong).

Chung cư mini bị cháy tại quận Thanh Xuân gây hậu quả nghiêm trọng

Theo tìm hiểu của PLO, chung cư mini trên được xây dựng sai phép, sau đó chính quyền địa phương đã phát hiện, có văn bản yêu cầu cưỡng chế nhưng công trình vẫn được tồn tại, đưa vào sử dụng và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như hiện nay.

Cụ thể, ngày 11-3-2015, ông Đặng Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân lúc đó đã ký giấy phép xây dựng, số 89 -2015/GPXD cho ông Nghiêm Quang Minh (Địa chỉ: Tổ 3 Cụm 4 (tức số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ), phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Chung cư mini bị cháy xây dựng sai phép nhưng không bị xử lý.

Theo giấy phép xây dựng được cấp thì chung cư mini bị cháy là công trình nhà ở riêng lẻ. Có vị trí xây dựng tại địa chỉ tại thửa đất có giấy chứng nhận số BS 116122, thửa đất số 89, tờ bản đồ số 16C-I-d.

Giấy chứng nhận này đã được UBND quận Thanh Xuân cấp ngày 05-02-2015 cho ông Nghiêm Quang Minh với diện tích sử dụng riêng 240m2 tại địa chỉ Tổ 3 Cụm 4, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Giấy phép xây dựng cũng nêu rõ, diện tích xây dựng tầng 1(có tầng lửng) là 167,4m2; Mật độ xây dựng: 70%; Tổng diện tích sàn xây dựng: 1165,9m2; Tổng chiều cao công trình là 20,2m (không tính tum thang).

Giấy phép xây dựng cấp phép cho công trình được xây 06 tầng, tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật.Tuy nhiên theo ghi nhận tại hiện trường thì đến nay công trình xây dựng trên 100% diện tích với 10 tầng trong đó có 1 tầng hầm, 8 tầng nổi và 1 tum.

Trao đổi với PLO tối ngày 13-9, ông Đặng Hồng Thái, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân - người ký giấy phép xây dựng trên thừa nhận chính ông là người ký giấy phép xây dựng cấp cho ông Nghiêm Quang Minh vào năm 2015.

“Hiện nay tôi nghỉ hưu rồi. Còn việc cấp phép cái nhà đó, lãnh đạo quận bây giờ đã báo cáo. Khi họ xây dựng sai phạm (vào năm 2015 -PV), tôi đã có 2 văn bản chỉ đạo. Một là qua báo cáo của Thanh tra xây dựng quận thì tôi đã ra quyết định xử phạt. Đồng thời tôi cũng ra quyết định cưỡng chế, giao Chủ tịch UBND phường chủ trì việc cưỡng chế đó. Còn tiếp theo xử lý thế nào giờ phải kiểm tra lại” - ông Thái nói.

Ông Thái cho hay ông ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế công trình sai phạm vào năm 2015 khi phát hiện công trình xây dựng sai phạm trên.

“Theo luật quy định thì lúc đó giao phường chủ trì việc cưỡng chế, còn thẩm quyền của quận thì tôi ra hai văn bản đó” - ông Thái nói.

Ông Thái cũng cho biết hiện ông đã nhận quyết định nghỉ hưu từ đầu năm 2022. Ông Thái có thời gian công tác tại quận Thanh Xuân từ năm 2009, ở vị trí Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị.

Liên quan vụ cháy, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng bị can Nghiêm Quang Minh (SN: 1979; hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy), về tội Vi phạm quy định về PCCC theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự. Các Quyết định và Lệnh bắt bị can đã được Viện KSND Thành phố phê chuẩn.

Công an đang tiếp tục điều tra vụ án này.

Vụ cháy ở Khương Hạ ghi nhận số người thương vong lớn nhất trong vòng 21 năm qua, chỉ sau vụ cháy Trung tâm Thương mại quốc tế ITC ở TP HCM năm 2002 khiến 60 người tử vong, 70 người khác bị thương.

Một năm trước tại Bình Dương, quán karaoke bốc cháy khiến 32 người tử vong.

Tháng 3-2018, vụ hoả hoạn tại chung cư Carina (TP HCM) cũng khiến 13 người thiệt mạng, hơn 50 người bị thương.

Tháng 11-2016, quán karaoke số 68 phố Trần Thái Tông (Cầu Giấy) bốc cháy khiến 13 người tử vong. Quận Cầu Giấy sau đó đã tạm dừng toàn bộ hoạt động karaoke trên địa bàn để kiểm tra các yêu cầu đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]