Vụ cháy 3 người tử vong ở Gia Lai: Đây là vụ phóng hỏa

Ngày 9-1, nguồn tin PLO, cho hay Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an tỉnh Gia Lai) đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra rạng sáng nay tại phòng trọ thuộc phường An Tân, thị xã An Khê khiến ba người tử vong.

Nghi can gây ra vụ cháy này được xác định là NTN và cũng đã tử vong do tự tử.

PC02 Công an tỉnh Gia Lai đã vào cuộc điều tra vụ cháy khiến ba người chết. Ảnh: LT.

Cụ thể, công an phát hiện nghi can phóng hỏa giết người là NTN (52 tuổi, ngụ thị xã An Khê) đã tử vong trong tư thế treo cổ tại một phòng trọ cách hiện trường 900 m.

Trước đó, khi khám nghiệm hiện trường, PC02 xác định có dấu hiệu phóng hỏa, giết người và khi mở rộng tìm dấu vết, công an phát hiện nghi can trong tình trạng nêu trên.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Ảnh: LT.

Như PLO đưa tin, ngay sau khi vụ cháy được phát hiện lúc gần 2 giờ sáng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai điều động hai xe chữa cháy, cùng 18 cán bộ đến hiện trường dập lửa và phát hiện ba người tử vong trong nhà vệ sinh.

Ba nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy là: NTTV (45 tuổi, ngụ phường An Phú, thị xã An Khê), TTKH (15 tuổi, ngụ phường An Phước, thị xã An Khê) và nạn nhân nam còn lại chưa rõ danh tính.

