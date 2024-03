Vụ cháy 232 mô tô tang vật ở Bình Thuận là do 1 công an bất cẩn vứt tàn thuốc

Chiều 15-3, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh, Bình Thuận, cho biết vụ cháy bãi xe tang vật vi phạm hành chính tại trụ sở Công an huyện Tánh Linh lúc 18 giờ ngày 9-3 gây thiệt hại khá lớn.

Theo ông Phước, mặc dù trong 45 phút vụ cháy đã được nỗ lực dập tắt nhưng lửa đã thiêu rụi, hư hỏng 232 mô tô, 1 ti vi và một số vật dụng khác trong nhà để xe tang vật. Thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Vụ cháy kho xe tại Công an Tánh Linh thu hút rất đông người hiếu kỳ.

Bước đầu xác định, vụ cháy xảy ra do sự bất cẩn của một chiến sĩ Công an nghĩa vụ đang làm nhiệm vụ tại Công an huyện Tánh Linh.

Được biết, vào lúc 18 giờ ngày 9-3 khi một cán bộ Công an vừa đưa phương tiện vi phạm về nhà tạm giữ và thực hiện việc hút xăng ra khỏi bình để đưa vào bảo quản theo quy trình, thì một chiến sĩ Công an khi đi ăn cơm về đã vứt tàn thuốc vừa hút xong.

Dù các lực lượng đã nỗ lực nhưng toàn bộ kho xe bị thiêu rụi.

Thời điểm trên có gió mạnh nên mang theo tàn thuốc bay vào đúng vị trí đang hút xăng dẫn đến vụ cháy và bùng phát bao trùm cả nhà kho để xe tang vật.

Hiện Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Công an huyện Tánh Linh thực hiện việc bồi thường dân sự cho người có phương tiện vi phạm bị cháy theo quy định và Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cũng đang điều tra, xử lý theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]