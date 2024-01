Vụ căn biệt thự đẹp nhất ở Cà Mau: Cho tồn tại gần hết

Ngày 27-1, nguồn tin riêng của PLO cho biết Chính quyền địa phương đã ra quyết định sửa đổi biện pháp khắc phục hậu quả đối với "Vụ biệt thự đẹp nhưng vi phạm ở Cà Mau". Hướng thay đổi là cho tồn tại gần hết công trình biệt thự, chỉ buộc khôi phục hiện trạng một phần thuộc các hạng mục công trình phụ như hàng rào, một số tiểu cảnh. Diện tích có các công trình được tồn tại là hơn 2.261m2, diện tích các công trình phụ tiếp tục bị buộc tháo dỡ trả lại hiện trạng đất ban đầu là 1.303m2.

Căn biệt thự được coi là đẹp nhất ở Cà Mau". Ảnh:CTV

Quyết định thay đổi như trên là của Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau, uỷ quyền cho Phó chủ tịch Bùi Tứ Hải ký ngày 15-11-2023 (Quyết định số 7309/QĐ-SDBSHB). Lý do dẫn đến sự thay đổi này được ghi rõ trong Quyết định là: "Sửa đổi, bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả tại điểm C, khoản 6, Điều 1, Quyết định số 82/QĐ-XPHC ngày 9-1-2023 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hồ An Tập".

Như PLO đã có nhiều tin, bài thông tin, phản ảnh, cuối năm 2022, cơ quan chức năng phát hiện căn biệt thự của ông Hồ An Tập, tại ấp 6, xã Tân Thành, TP. Cà Mau vi phạm quy hoạch xây dựng. Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau đã ban Quyết định số 82/QĐ-XPHC ngày 9-1-2023, xử phạt 22,5 triệu đồng, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu là đất nuôi trồng thuỷ sản, thực tế là buộc tháo dỡ toàn bộ công trình này.

Hơn một tháng sau khi có Quyết định trên, tỉnh có quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất mới phê duyệt liên quan khu đất có biệt thự của ông Hồ An Tập. Lúc này, đất xây biệt thự của ông Tập đã thay đổi từ chỗ là đất nuôi trồng thuỷ sản, đất quy hoạch nông thôn mới được thay đổi một phần thành đất được phép chuyển đổi lên đất ở. Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Cà Mau lúc này có ý kiến dù được thay đổi quy hoạch, nhưng Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 82/QĐ-XPHC ngày 9-1-2023 của Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau đối với ông Tập vẫn phải thực hiện vì đã có hiệu lực pháp luật.

Và sau hơn 1 năm cân nhắc, vài lần xin ý kiến UBND tỉnh, cuối cùng, Chủ tịch thành phố Cà Mau đã Quyết định như nêu trên, cho tồn tại phần lớn công trình của ông tập, nhưng phải bổ sung, hợp thức hoá thủ tục theo quy định.

Căn cứ để Chủ tịch thành phố Cà Mau có sự điều chỉnh như trên là Nghị định số 91/2019/NĐ-CP, Nghị định 118/2021/NĐ-CP, Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Chủ tịch tỉnh Cà Mau. Đồng thời xét đề nghị của Trưởng phòng tư pháp, của Phòng tài nguyên và môi trường TP. Cà Mau.

Được biết, tại khoản 1, điều 84 của Quy định ban hành kèm theo Nghị định 16/2022/NĐ-CP có hiệu lực ngày 28-1-2022, quy định rõ 6 điều kiện để công trình xây dựng vi phạm được xem xét cho tồn tại. Một trong 6 điều kiện đó là hành vi vi phạm phải ở trong thời gian từ 4-1-2008 đến 15-1-2018.

Tuy nhiên, Quyết định sửa đổi cho tồn tại phần lớn công trình của ông Tập không căn cứ Nghị định trên, nên cũng không nêu về thời gian vi phạm có thuộc trường hợp được xem xét cho tồn tại theo quy định tại Nghị định 16/2022/NĐ-CP hay không.

