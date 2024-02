Vụ 2 nữ sinh lớp 10 tử vong: Bí thư Đảng uỷ xã có nồng độ cồn

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 2/2, theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam ông Mai Văn Nam (SN 1972, Bí thư Đảng ủy xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Cụ thể, vào khoảng 20h ngày 31/1, ông Mai Văn Nam điều khiển ô tô biển số Nam Định di chuyển trên Tỉnh lộ 490C. Khi đi đến Km 52+100, thuộc thị trấn Rạng Đông (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) đã xảy ra va chạm với 2 nữ sinh Đ.T.C. và N.T.T. (cùng sinh năm 2008, ở xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) điều khiển xe đạp điện đi cùng chiều. Vụ tai nạn khiến 2 nữ sinh tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu là do ông Nam điều khiển xe ô tô không chú ý quan sát. Theo kết quả kiểm tra, ông Nam có nồng độ cồn (trên 0,4mg/l khí thở).

Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giữ đối với ông Nam đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Hưng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]