Vi phạm nồng độ cồn, Phó Chánh văn phòng tỉnh Lâm Đồng tự nhận làm nghề tự do

Kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông ở Lâm Đồng

Ngày 22/2, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Văn bản nêu rõ, theo báo cáo của cơ quan chức năng, một số đảng viên, cán bộ, công chức vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; lái xe khi đã sử dụng rượu, bia, bị lực lượng chức năng xử lý, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc chỉ đạo xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Trước đó, quá trình kiểm tra, Công an TP Đà Lạt phát hiện người điều khiển phương tiện mang biển kiểm soát 49A-478.18 là ông Trần Quang Khải (47 tuổi) có hành vi vi phạm điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25mg/l khí thở (0,112 mg/l), không có giấy phép lái xe.

Thời điểm đó, ông Khải khai làm nghề tự do, tuy nhiên, qua xác minh thông tin, Công an TP Đà Lạt xác định ông Trần Quang Khải đang giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.

Tương tự, Công an TP Đà Lạt cũng xác định ông Hà Văn Vinh (56 tuổi), điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 49B2-086.40 mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25mg/l khí thở (0,093 mg/l), không mang theo giấy phép lái xe.

Thời điểm vi phạm nồng độ cồn, ông Vinh cũng khai làm nghề tự do, nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định ông là cán bộ, đảng viên đang công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng.

Đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn nói trên, Công an TP Đà Lạt đã lập biên bản, hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính theo quy định.

Kiểm tra nồng độ cồn người đi xe máy

Công an TP Đà Lạt cũng đã thông báo, đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Tài Nguyên và Môi trường Lâm Đồng chỉ đạo kiểm điểm cán bộ, đảng viên vi phạm. Sau đó, các đơn vị trao đổi lại kết quả xử lý cho Công an TP Đà Lạt trước ngày 15/3 để tập hợp báo cáo Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng theo quy định.

