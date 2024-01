Tuyển dụng em gái một liệt sĩ vào làm việc tại Công an tỉnh Đắk Nông

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết ngày 30-1, đơn vị đã tổ chức lễ công bố quyết định tuyển dụng cán bộ đối với thân nhân một liệt sĩ đã hy sinh trong khi truy bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, chị Vũ Thị Yến (32 tuổi), em ruột của liệt sĩ Vũ Văn Nam được tuyển dụng vào làm việc tại Bệnh xá, Phòng Hậu cần Công an tỉnh Đắk Nông.

Chị Yến (người cầm hoa) được tuyển dụng vào công tác tại Công an Đắk Nông. Ảnh: M.Q

Chị Yến được phong cấp bậc hàm Thượng sĩ chuyên môn kỹ thuật, xếp hệ số lương 3,85.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, nhấn mạnh việc tuyển dụng chị Yến vào công tác lâu dài trong lực lượng công an thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông.

Đây là sự tri ân, động viên thân nhân gia đình liệt sĩ vượt qua nỗi đau, mất mát, ổn định cuộc sống.

Đại tá Liêm yêu cầu chị Yến phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, gia đình, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Yến và đại diện gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Nông và hứa sẽ tích cực phấn đấu, học tập, nghiên cứu để tiếp cận công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo tìm hiểu của PLO, vào năm 2015, anh Vũ Văn Nam (cán bộ Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đã anh dũng hy sinh trong quá trình truy bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Sau đó, anh Nam được công nhận là liệt sĩ, được phong cấp bậc hàm từ Thượng sĩ lên Thiếu úy.

