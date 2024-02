Từ đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh, gia đình ở Thanh Hóa tìm được con tại Huế

Theo Công an tỉnh TT-Huế, từ nhiều nguồn tin tố giác tội phạm được phản ánh đến số điện thoại đường dây nóng mà Giám đốc Công an tỉnh công bố sau 1 tháng, lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp nhận, xử lý nhiều vụ việc quan trọng và thực hiện phá án thành công. Trong đó, đáng chú ý là 57 thông tin liên quan vụ việc hình sự; 13 tin về bảo đảm giao thông trật tự; 10 tin liên quan ma tuý; 6 tin liên quan môi trường… Công an TT-Huế đánh giá, nhiều thông tin đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ và nhân dân trong việc chung tay, góp sức, đồng hành cùng lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trên địa bàn.