Từ 15/9, CSGT sẽ trực "mắt thần" - camera giao thông 24/24h

Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ được trang bị, lắp đặt, quản lý, vận hành, sử dụng theo quy định tại Nghị định 135/2021/NĐ-CP quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính và quy định của Bộ Công an về tiêu chuẩn, quy chuẩn, việc quản lý, vận hành, sử dụng, bảo vệ Hệ thống giám sát.