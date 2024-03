Truy tố nam công nhân “nghịch dại” gây cháy rụi công ty

Hiện trường vụ cháy

Ngày 12/3, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố đối với Nguyễn Quốc Kiệt (23 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Hoàng Long (22 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Ngoài ra, các bị can Đỗ Trọng Nghĩa, Nguyễn Hoàng Lâm Vũ, Lê Văn Khanh, Trần Minh Thiên cũng bị Viện kiểm sát truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Kiệt cùng những người trên là công nhân Công ty TNHH hai thành viên Việt Như Ý (gọi tắt Công ty Việt Như Ý) trụ sở tại xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Minh Trí làm chủ.

Theo cáo trạng, khoảng 4h20 ngày 26/4/2020, tại khu vực kho thành phẩm của Công ty Việt Như Ý chuyên sản xuất bọc xốp bao trái cây, Kiệt nói với Long “cho mượn hộp quẹt đốt xốp thử coi cháy không”. Mặc dù, biết rõ túi ni lông chứa bọc xốp dễ cháy, nhưng Long không nói gì mà cầm hộp quẹt đang để trên bàn đưa cho Kiệt.

Sau khi lấy bật lửa của Long, Kiệt đi đến cửa kho thành phẩm và la lên để tạo sự chú ý cho mọi người chung ca cùng nghe và thấy. Kiệt cầm hộp quẹt bật lửa đốt vào vị trí đuôi của túi ni lông chứa xốp làm cháy bao xốp. Kiệt dùng tay dập lửa nhưng không được. Lửa nhanh chóng lan ra làm cháy toàn bộ kho hàng và xưởng sản xuất, gây thiệt hại hơn 1,8 tỉ đồng.

Các bị can Nghĩa, Vũ, Khanh và Thiên đều thấy và biết rõ nguyên nhân gây cháy là do Long đưa hộp quẹt cho Kiệt đốt nhưng không trình báo cơ quan công an, gây khó khăn cho hoạt động điều tra.

Công ty Việt Như Ý được xây dựng trên khu đất 3.700m2, cấu trúc xây dựng khung nhà xưởng bằng sắt thép, vách xây tường xung quanh, máy tôn. Chuyên sản xuất túi nhựa và may gia công, bao xốp bọc trái cây và kho chứa bao xốp. Toàn bộ khu vực nhà xưởng đều cháy và đổ sập.

