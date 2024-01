Truy tặng bằng khen cho phó công an phường hy sinh

Chiều ngày 13/1, Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an cho biết, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại uý lên Trung tá đối với đồng chí Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, TP Huế.