Trúng đấu giá đất 220 tỉ, hơn 1 năm chưa được cấp sổ hồng

Ủy ban nói về lý do chưa cấp sổ hồng Theo ông Hồ Phương, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh, TP.HCM, qua kiểm tra hồ sơ lưu cho thấy ngày 22-6-2010, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM có văn bản trả lời ông Trần Công Hầu có nội dung thể hiện đơn vị này vẫn còn đang theo dõi nợ của ông Trần Công Lược (cha ông Hầu). Trách nhiệm để kéo dài khoản nợ này thuộc về Công ty Công nghệ phẩm trước đây, sau là Công ty Da Sài Gòn - Bộ Công Thương, nay là CTCP Da Sài Gòn. CTCP Da Sài Gòn trình bày tại bản án, Công ty Da Sài Gòn (công ty nhà nước) cổ phần hóa năm 2005, thành CTCP Da Sài Gòn. Tại thời điểm cổ phần hóa nhà xưởng, vật kiến trúc tại 283 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh đã được xác định giá trị đưa vào cổ phần hóa cho Công ty Da Sài Gòn… Tuy nhiên, theo UBND quận Bình Thạnh, do khu đất có Quyết định 804 ngày 18-2-1998 của UBND TP về việc cho các tổ chức thuộc quận Bình Thạnh thuê đất (trong đó có Công ty Da Sài Gòn), hiện hồ sơ pháp lý chưa xác định rõ giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa đối với Công ty Da Sài Gòn và chưa làm rõ việc quản lý sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên. Đồng thời, theo hồ sơ Chi cục Thuế quận Bình Thạnh cung cấp, đến nay Công ty Da Sài Gòn còn nợ tiền thuê đất tại khu đất trên. Cũng theo ông Phương, hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm đều không đề cập đến quyết định của UBND TP về việc cho các tổ chức thuộc quận Bình Thạnh thuê đất, trong đó cho CTCP Da Sài Gòn thuê đất tại địa chỉ 283 Nơ Trang Long. Do đó, để có cơ sở giải quyết hồ sơ cấp sổ hồng cho bà Mai theo quy định, UBND quận Bình Thạnh có các văn bản đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, NHNN Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM, Cục THADS TP.HCM và Sở TN&MT TP hỗ trợ kiểm tra có ý kiến một số nội dung liên quan nhà đất trên: Về khoản nợ liên quan đến việc cầm cố thế chấp nhà đất nêu trên; kiểm tra, có ý kiến đối với quyền sử dụng đất nêu trên có thuộc tài sản công do Bộ Công Thương quản lý hoặc thuộc diện sắp xếp lại, xử lý tài sản công hay không... Tuy nhiên, trong số các cơ quan xin ý kiến, UBND quận vẫn chưa nhận được văn bản phúc đáp của Bộ Công Thương, Sở TN&MT TP. “Để đảm bảo quyền lợi của người mua trúng đấu giá, UBND quận đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương, UBND TP chỉ đạo Sở TN&MT sớm có văn bản phúc đáp để có cơ sở tham mưu giải quyết cấp giấy chứng nhận nhà đất trên cho bà Mai theo quy định” - ông Phương nói thêm.