Trên đường về nhà đón Tết, người dân bất ngờ được tặng xăng, mũ bảo hiểm, bánh mì

Ngày 6-2, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tổ chức phát quà cho người dân từ các tỉnh phía Nam về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Theo đó, sáng cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT - Trật tự, Đội Chính trị - Hậu cần, Đội Tham mưu, Công an TP Buôn Ma Thuột đã có mặt ở khu vực cổng ra vào Bến xe phía Bắc để thực hiện nhiệm vụ.

Công an TP Buôn Ma Thuột phát quà cho người dân. Ảnh: VŨ LONG

Những món quà được công an phát tặng miễn phí gồm nước uống, bánh mì, mũ bảo hiểm và một phiếu đổ xăng miễn phí.

CSGT hướng dẫn người dân đổ xăng miễn phí. Ảnh: VŨ LONG

Vừa ăn xong ổ bánh mì, anh Phạm Sơn Xuân (23 tuổi, ngụ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), chia sẻ anh làm công nhân cho một công ty ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Chiều hôm qua, anh một mình chạy xe máy về Phú Yên và qua địa phận tỉnh Đắk Lắk.

“Lúc này tôi vừa đói, vừa khát… Đang quan sát tìm quán ăn sáng thì có mấy anh CSGT mời dừng xe, sau đó phát tặng cho tôi bánh mì, nước uống. Chưa hết, bình xăng của xe tôi cũng gần cạn, được các anh công an tặng thêm phiếu đổ nhiên liệu miễn phí” – anh Sơn chia sẻ.

Người dân được phát, đổi mũ bảo hiểm miễn phí. Ảnh: VŨ LONG

Vừa di chuyển trên chặng đường dài, vợ chồng chị Ngô Thị Liên (30 tuổi, ngụ huyện Chư Phả, tỉnh Gia Lai) cũng chia sẻ, ngoài được phát tặng quà, xăng miễn phí, Công an TP Buôn Ma Thuột còn đổi mũ bảo hiểm chất lượng cho cả gia đình.

“Suốt chặng đường, chúng tôi được nhiều nơi tiếp sức, trong đó có cán bộ Công an TP Buôn Ma Thuột. Những hành động này vào ngày cận Tết khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng và an toàn hơn cho lần di chuyển về nhà. Ra Tết chúng tôi sẽ trở lại TP.HCM đi làm, cũng hi vọng sẽ được các anh trong lực lượng công an hỗ trợ, giúp đỡ” – chị Ngô Thị Liên xúc động, nói.

Công an phát phiếu đổ nhiên liệu miễn phí cho người dân về quê đón Tết. Ảnh: VŨ LONG

Thiếu tá Nguyễn Hiệp Bình, Phó đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an TP Buôn Ma Thuột cho hay, phát quà miễn phí, đổi mũ bảo hiểm nằm trong kế hoạch hỗ trợ người dân về quê ăn Tết Giáp Thìn năm 2024 của Công an TP.

Người dân cảm ơn lực lượng công an. Ảnh: VŨ LONG

“Chúng tôi sẽ phát nước, khăn lạnh, thực phẩm, tiếp nhiên liệu, sửa chữa xe bị hư hỏng cho người dân lưu thông trên tuyến đường từ các tỉnh, TP phía Nam đến tỉnh Đắk Lắk. Để thực hiện nhiệm vụ này, chúng tôi chủ động bố trí chỗ nghỉ chân để người dân nghỉ ngơi để đảm bảo cho sức khỏe cũng như thời gian lái xe nhằm giữ an toàn” – Thiếu tá Nguyễn Hiệp Bình cho hay.

