TP HCM mưa trắng trời chiều cuối năm, đêm giao thừa liệu có mưa?

Chiều 31-12, chiều cuối cùng của năm 2023, TP HCM bất ngờ mưa lớn tại nhiều nơi ở các quận: 1, 3, 4, Bình Thạnh, Tân Bình và TP Thủ Đức.

TP HCM mưa trắng trời trong chiều cuối năm

Mưa xuất hiện vào khoảng 16 đến 17 giờ khiến nhiều người đi đường phải tấp vào nhà dân để tránh mưa. Tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), nhiều người đang tham gia các sự kiện chào đón năm mới phải mặc áo mưa, che dù hoặc tìm chỗ trú mưa.

Khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ có mưa lớn

Giải thích về nguyên nhân gây mưa, ông Lê Đình Quyết - Trưởng Phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết nhiễu động gió Đông tuy suy yếu, nhưng vẫn còn tác động trực tiếp tới Nam Bộ. Do đó gây mưa cho một số tỉnh Nam Bộ, trong đó có TP HCM.

"Cơn mưa chiều tối sẽ mau tạnh, không kéo dài. Đến khoảng 21-23 giờ cùng ngày - thời điểm bắn pháo hoa, thời tiết TP HCM sẽ mát, trời không mưa, gió nhẹ" – ông Quyết thông tin.

Mưa lớn làm ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi chào đón năm mới của người dân

Vào lúc 16 giờ 55 phút cùng ngày, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ phát bản tin cảnh báo dông tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực TP HCM. Mây dông đã phát triển, gây mưa, mưa rào trên khu vực Trung tâm và các quận huyện như TP Thủ Đức và các quận: Bình Thạnh, Gò Vấp, 1, 3, Phú Nhuận, 5, 6, 8, 11, 12, 7 và huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh...

Khu vực quận Bình Thạnh sau cơn mưa

Đơn vị này cho biết trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa rào, có nơi kèm dông, sét cho các địa phương kể trên. Sau đó mây dông có khả năng lan sang các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 3-15mm, có nơi trên 15mm. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-6 (8-14m/s).

Người dân trú mưa

Ông Lê Đình Quyết cho biết đêm nay và ngày 1-1-2024, thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Đêm nay không mưa, chiều tối mai có mưa rào cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại miền Đông từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C; tại miền Tây từ 32 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Người dân di chuyển dưới trời mưa

Trong những ngày sau đó, thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi, sáng sớm có nơi mù nhẹ, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Trời ít mưa, ngày nắng nhiều làm tiết trời khô hanh, nguy cơ cao xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, các cửa hàng các chợ. Riêng khoảng ngày 6 đến ngày 8-1 có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm.

