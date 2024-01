TP HCM: Công an xã phối hợp CSGT kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết thế nào?

Ngày 12-1, thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP HCM, trả lời Báo Người Lao Động về các giải pháp kiểm soát vi phạm nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán 2024 của lực lượng CSGT TP HCM.

- Phóng viên: Dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2024, lực lượng CSGT TP HCM triển khai các giải pháp kiểm soát vi phạm nồng độ cồn như thế nào thưa ông?

+ Thượng tá Nguyễn Văn Bình: Đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các lễ hội đầu xuân, CSGT TP HCM triển khai nhiều giải pháp về kiểm soát vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Điểm mới là việc thực hiện kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn triển khai đến công an cấp phường/xã. Theo đó, Công an TP HCM giao công an cấp quận/huyện chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch để triển khai đến lực lượng công an cấp xã về việc thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT phối hợp CSCĐ kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 1

Việc phối hợp sẽ được thực hiện thế nào thưa ông?

Công an phường/xã trên địa bàn gần nhau sẽ phối hợp cùng Công an cấp quận/huyện thực hiện tuần tra kiểm soát theo chuyên đề, kế hoạch. Các tổ này sẽ tuần tra, kiểm soát trong những ngõ hẻm, tuyến đường nhánh tiếp giáp giữa các địa bàn.

Đây là giải pháp nhằm tạo tính nghiêm minh, răn đe với người điều khiển xe mà sử dụng rượu bia chất kích thích khi tham gia giao thông trên đường; không để xảy ra tình trạng người điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia tìm cách đối phó với lực lượng CSGT bằng cách di chuyển vào các đường hẻm, đường nhánh.

Trước đó, sáng 11-1, Phòng CSGT TP HCM tổ chức ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1. Lực lượng CSGT tổ chức các tổ tuần tra phối hợp chốt chặn kiểm soát trên địa bàn.

Các chốt CSGT này có sự tham gia thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát cơ động. Theo đó, Cảnh sát cơ động được quán triệt sẵn sàng các biện pháp mạnh để kiên quyết xử lý các tình huống chống đối, cản trở người thi hành công vụ.

CSGT sẽ tập trung kiểm tra các phương tiện hoạt động vận tải, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là trường hợp điều khiển xe mà trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy.

Lực lượng CSGT nêu cao quyết tâm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hướng tới hình thành văn hóa giao thông "đã uống rượu bia - không lái xe".

Các cụm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn hoạt động thế nào?

Phòng CSGT tiếp tục duy trì hoạt động của 10 cụm CSGT trong kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Các cụm này được tổ chức dựa trên cơ sở kết hợp lực lượng CSGT quận, huyện, TP Thủ Đức và CSGT thuộc các đội/trạm của Phòng CSGT. Trong đó, 5 cụm hoạt động tại khu vực trung tâm, 5 cụm còn lại hoạt động khu vực vùng ven.

Xin cảm ơn ông!

