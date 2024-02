Tối mùng 1 Tết, 2 xe máy đâm trực diện khiến 2 người tử vong

Ngày 11/2, trao đổi với phóng viên Báo Sức khoẻ và Đời sống, lãnh đạo UBND huyện Bắc Quang (Hà Giang) cho biết, trên địa bàn thị trấn Việt Quang vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong. Ảnh: Gia Phan

Theo đó, khoảng 19h40 ngày 10/2 (tức mùng 1 Tết) tại km60+900, Quốc lộ 2 đường Hà Giang - Tuyên Quang (thuộc địa phận tổ 5 thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo đó, xe máy mang BKS 23D1- 399.39 do anh Lục Văn C. (SN 2003, trú tại xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) điều khiển đi theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang, chở theo anh Hoàng Thế Tài (SN 2005, trú tại xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang, Hà Giang) đến địa điểm trên thì va chạm với xe máy mang BKS 23AB-025.43 do Trần Trà M. (SN 2006, trú tại xã Tân Trịnh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) điều khiển đi theo hướng Tuyên Quang - Hà Giang (đi hướng ngược chiều).Cú va chạm mạnh khiến Lục Văn C. và Trần Trà M. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]