Tổ tuần tra có 2 CSGT có được kiểm tra nồng độ cồn không?

Tập trung đo nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Ngày 11-1, Phòng CSGT Công an TP HCM triển khai ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết nguyên đán và các lễ hội đầu xuân năm 2024. Thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP HCM, cho biết đợt cao điểm lần này đơn vị tập trung thực hiện tuần tra kiểm soát, siết chặt trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 qua TP HCM. Trong đó, lực lượng CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm phải được thực hiện triệt để, duy trì thường xuyên, liên tục, không để tái diễn hoạt động phức tạp về trật tự an toàn giao thông; tiếp tục thực hiện việc xử lý vi phạm nồng độ cồn nhằm hình thành thói quen, văn hóa "đã uống rượu, bia - không lái xe".