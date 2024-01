Tổ tuần tra 373 Công an tỉnh Nghệ An mới thành lập có nhiệm vụ gì?

Tổ công tác 373 Công an tỉnh Nghệ An bắt đầu ra quân làm nhiệm vụ từ 22/1. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An

Ngày 22/1, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ ra quân Tổ công tác 373 tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An thông tin: Tại buổi lễ, Công an tỉnh Nghệ An đã công bố quyết định số 373 ban hành Đề án thành lập các Tổ tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự. Trong đó, Công an tỉnh thành lập 6 tổ 373; Công an các huyện, thị xã thành lập ít nhất 2 tổ; riêng Công an thành phố Vinh thành lập ít nhất 3 tổ.

Trước mắt, để tăng cường công tác bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tổ công tác 373 Công an tỉnh sẽ ra quân triển khai đợt cao điểm 30 ngày đêm tuần tra vũ trang, bắt đầu từ ngày 22/1/2024 (tức ngày 12/12 âm lịch năm Quý Mão) đến ngày 22/2/2024 (tức ngày 13/1 âm lịch năm Giáp Thìn).

Đại tá Bùi Quang Thanh – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Tổ công tác 373 được thành lập với 6 lực lượng hợp thành, gồm: Cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy, cảnh sát cơ động, cảnh sát hành chính, cảnh sát giao thông và lực lượng công an thành phố Vinh.

Theo đại tá Thanh, tổ công tác sẽ ra quân một cách mạnh mẽ, quyết liệt, xử lý đúng người, đúng tội, đặc biệt là các loại tội phạm đường phố như cướp, cướp giật, các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ với tinh thần chỉ đạo kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tin tưởng sau khi Tổ công tác 373 ra đời sẽ tạo tiếng vang trên địa bàn thành phố Vinh nói riêng và tiến tới nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Tổ công tác 373 triển khai nhiệm vụ trên địa bàn thành phố Vinh vào các khung giờ cao điểm vào buổi trưa, buổi chiều và khung giờ sau 22h đêm đến 5 giờ sáng để tập trung đánh trúng, đánh mạnh các loại tội phạm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]