Tổ chức trọng thể lễ tang Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Lễ viếng được tổ chức từ 7 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 18-9; Lễ truy điệu hồi 12 giờ 30 phút, Lễ đưa tang hồi 13 giờ 5 phút, Lễ an táng hồi 17 giờ 15 phút cùng ngày tại Công viên Thiên Đức (Xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Đúng 7 giờ, lễ viếng Thượng tướng, GS-TS Nguyễn Chí Vịnh bắt đầu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh... gửi vòng hoa viếng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Đoàn Ban Bí thư Trung ương Đảng do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, làm trưởng đoàn vào viếng. Tham gia đoàn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình...

Đoàn Chủ tịch nước do ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Quốc hội do ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Chính phủ do ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm trưởng đoàn vào viếng. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi vòng hoa viếng.

Đoàn Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Ban Tổ chức Trung ương do ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Bộ Ngoại giao do ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế do ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế, làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Ban Dân vận Trung ương do ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Dân vận Trung ương, làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Ban Nội chính Trung ương do ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Toà án Nhân dân Tối cao do ông Nguyễn Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao, làm trưởng đoàn vào viếng. Đoàn Đảng ủy, Chỉ huy Tổng Cục II - Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trần Công Chính, Chính ủy Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn vào viếng. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, sinh ngày 15-5-1957, tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương; nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã từ trần hồi 1 giờ 17 phút ngày 14-9-2023 tại nhà riêng. Từ tháng 10-1976 đến tháng 8-1977 ông là chiến sĩ Đoàn 871, học viên Trường Văn hóa, Bộ Quốc phòng. Từ tháng 9-1977 đến tháng 10-1979: Học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự; Từ tháng 11-1979 đến tháng 8-1980: Chiến sĩ D18, Sư đoàn 390, Quân đoàn 1; Từ tháng 9-1980 đến tháng 7-1984: Học viên Trường SQKT Thông tin; Đại học Ngoại ngữ Quân sự (nay là Học viện Khoa học Quân sự); Từ tháng 8-1984 đến tháng 8-1988: Trợ lý nghiệp vụ Phòng 3, Đoàn 817, Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng Tham mưu, tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia; Từ tháng 9-1988 đến tháng 6-1989: Được cử đi đào tạo nghiệp vụ tại Học viện Tình báo Liên Xô; Từ tháng 7-1989 đến tháng 8-1993: Phó trưởng Phòng 3, Đoàn 817, Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng Tham mưu; Từ tháng 9-1993 đến tháng 12-1994: Trưởng phòng 9, Cục 12, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng; Từ tháng 1-1995 đến tháng 10-1999: Phó cục trưởng, Cục trưởng Cục 12, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng; Từ tháng 11-1999 đến tháng 2-2009: Phó tổng cục trưởng, Tổng cục trưởng, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng. Tháng 3-2009 được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tháng 1-2011, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và là Ủy viên Quân ủy Trung ương. Tháng 1-2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương; Ông Nguyễn Chí Vịnh được thăng quân hàm Thiếu tướng tháng 2-2002; Trung tướng tháng 12-2004; Thượng tướng tháng 12-2011. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XI, XII. Tháng 10-2021 được Đảng, Nhà nước cho nghỉ theo chế độ. Với những công lao, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được tặng thưởng: Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Hữu nghị của Liên bang Nga; Huân chương It xa la hạng Nhì của Nhà nước Lào; Huân chương Anh dũng hạng Nhì của Nhà nước Lào; Huân chương Antonio Maceo của nước Cộng hòa Cu ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Campuchia; Huân chương Đại thập tự của Campuchia; Huân chương Mặt trời mọc tia sáng vàng của Nhật Bản. Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

