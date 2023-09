Tin tức 24h: Sau tai nạn gây chết người, cán bộ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất lái ô tô bỏ chạy

Sau tai nạn gây chết người, cán bộ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất lái ô tô bỏ chạy

Khoảng 19 giờ 25 phút ngày 13/9, tại đường Cán Cờ, khu phố 2, phường Long Anh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đạp điện và ô tô khiến 1 người tử vong.

Chiếc ô tô bị người dân bắt giữ sau khi bỏ chạy khỏi hiện trường khoảng 5 km

Thời điểm trên, bà Nguyễn Thị H. (SN 1981, ngụ xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe đạp điện đi trên thì bất ngờ bị xe ô tô BKS 36A-759.26 do ông Lê Văn Th., viên chức thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hoằng Hóa điều khiển đi phía sau cùng chiều tông từ phía sau. Hậu quả bà H. tử vong tại hiện trường.

Sau khi tông chết người, ông Th. đã điều khiển xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường. Khi chạy tới Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (cách hiện trường khoảng 5 km), chiếc xe do ông Th. điều khiển đã bị người dân giữ lại và báo cơ quan công an. Kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng CSGT Công an TP Thanh Hóa xác định trong hơi thở ông Th. có kết quả 1.089mg/L.

Sau vụ hơn 140 người ngộ độc, con trai chủ tiệm bánh mỳ lên tiếng

Chiều 14/9, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết tính đến 14 giờ 30 phút chiều cùng ngày, ngành y tế ghi nhận có 141 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại hộ kinh doanh bánh mì Phượng (số 2B Phan Châu Trinh, phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm lấy mẫu đưa đi kiểm nghiệm

Trong ngày 14/9, con trai của bà Trương Thị Phượng (chủ tiệm bánh mì Phượng) cho biết sự việc xảy ra là sự cố không ai mong muốn, gia đình anh đang rất buồn và lo lắng. Đại diện của gia đình đã liên hệ với các bệnh viện trên cơ sở danh sách cập nhật từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh để gặp gỡ, thăm hỏi, động viên những người đang nằm viện do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng.

"Trước mắt gia đình đi thăm hỏi những người bệnh trước, thăm từng trường hợp một. Thăm hỏi, động viên và có hỗ trợ chi phí bước đầu để chăm lo cho họ. Trường hợp ở xa quá hoặc xuất viện rồi thì mình xin số điện thoại gọi điện thăm hỏi và xin số tài khoản để hỗ trợ. Sự việc như thế nào thì cơ quan chức năng đang làm" – con trai chủ tiệm bánh mì Phượng nói và cho biết từ khi xảy ra sự việc, mẹ anh cảm thấy rất buồn, mệt mỏi nên phải nằm ở nhà nhờ người chăm sóc.

Phát hiện hành khách định mang đạn lên máy bay

Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài, an ninh sân bay vừa phát hiện trong hành lý của hành khách Nguyễn Kế N, sinh năm 1988 (trú tại Hà Nội) có một viên đạn bằng đồng.

Lực lượng an ninh sân bay kiểm soát chặt hành lý của hành khách trước giờ lên máy bay.

Hành khách này dự kiến đi chuyến bay QH1601 từ Hà Nội đi Pleiku. Vụ việc sau đó đã được bàn giao cho Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài xử lý theo quy định.

Mở lại phiên đấu giá biển số 'siêu đẹp'

Theo thông báo mới nhất của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, phiên đấu giá trực tuyến biển số ô tô lần thứ nhất sẽ diễn ra vào ngày 15/9. Các biển số đấu giá lại là 11 biển số siêu đẹp được đấu giá hôm 22/8 vừa qua phải tạm dừng do xảy ra sự cố.

Sự cố xảy ra ngày 22/8.

Trong buổi sáng sẽ tổ chức đấu giá biển số tỉnh Phú Thọ và TP Hà Nội là 30K-555.55 và 19A-555.55, buổi chiều sẽ tổ chức đấu giá 9 biển số còn lại thuộc tỉnh Bắc Giang, Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bắc Ninh, Hải Phòng.

Theo Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, đối với các khách hàng đã tạm rút tiền đặt cọc và tiền hồ sơ nếu có nhu cầu đấu giá lại thì nộp tiền trước 16h30 ngày 14/9.

Ngoài ra, sẽ không phát sinh thêm khách hàng mới tham gia đấu giá 11 biển số trên.

6 nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini bị thương tiên lượng nặng, nguy kịch

Tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết đến chiều 14/9, còn 36 nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đang điều trị tại các bệnh viện. Trong sáng nay, 6 bệnh nhân đã được ra viện, chưa ghi nhận thêm ca tử vong. Hiện có 6 ca nặng, nguy kịch, chủ yếu điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Số còn lại mức độ trung bình và nhẹ, nhiều ca sức khỏe ổn định.

Vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra lúc hơn 23 giờ ngày 12/9. Chung cư này gồm 9 tầng, 1 tum, với khoảng 45 căn hộ, hơn 150 nhân khẩu. Theo thống kê, tổng số ca tử vong từ báo cáo của các bệnh viện đến thời điểm hiện tại là 56 trường hợp.

Căn chung cư mini nằm sâu trong hẻm 29/70 Khương Hạ xảy ra cháy lớ

Tối 13/9, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”. Minh là chủ chung cư nơi xảy ra vụ cháy này.

Ngày 14/9, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh vừa ký quyết định hỗ trợ các gia đình nạn nhân trong vụ cháy. Mỗi gia đình có nạn nhân tử vong do vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội được hỗ trợ 3 triệu đồng và mức 2 triệu đồng cho người bị thương. Đây là số tiền được trích từ quỹ phúc lợi tập trung của ngành từ lương của công chức, viên chức trong ngành.

