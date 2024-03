Tin tức 24h qua: Xác định nguyên nhân vụ cháy 232 mô tô tang vật ở Bình Thuận

Xác định nguyên nhân vụ cháy 232 mô tô tang vật ở Bình Thuận

Chiều 15/3, ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh, Bình Thuận, cho biết vụ cháy bãi xe tang vật vi phạm hành chính tại trụ sở Công an huyện Tánh Linh lúc 18 giờ ngày 9/3 gây thiệt hại khá lớn.

Theo ông Phước, mặc dù trong 45 phút vụ cháy đã được nỗ lực dập tắt nhưng lửa đã thiêu rụi, hư hỏng 232 mô tô, 1 ti vi và một số vật dụng khác trong nhà để xe tang vật. Thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Dù các lực lượng đã nỗ lực nhưng toàn bộ kho xe bị thiêu rụi.

Vụ cháy xảy ra do sự bất cẩn của một chiến sĩ Công an nghĩa vụ đang làm nhiệm vụ tại Công an huyện Tánh Linh.

Được biết, vào lúc 18 giờ ngày 9/3 khi một cán bộ Công an vừa đưa phương tiện vi phạm về nhà tạm giữ và thực hiện việc hút xăng ra khỏi bình để đưa vào bảo quản theo quy trình, thì một chiến sĩ Công an khi đi ăn cơm về đã vứt tàn thuốc vừa hút xong.

Thời điểm trên có gió mạnh nên mang theo tàn thuốc bay vào đúng vị trí đang hút xăng dẫn đến vụ cháy và bùng phát bao trùm cả nhà kho để xe tang vật.

Nhiều lần chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 60, 1 tài xế bị phạt nguội 80 triệu đồng

Ngày 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Bến Tre cho biết, tài xế lái xe vi phạm tốc độ trên Quốc lộ 60 thuộc địa bàn tỉnh Bến Tre đã nộp phạt với số tiền 80 triệu đồng.

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế N.T.N (ngụ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu), với tổng số tiền 80 triệu đồng.

Tài xế N.T.N bị phạt nguội đến 80 triệu đồng. Ảnh: CTV

Trước đó, thông qua hệ thống giám sát camera, cơ quan chức năng phát hiện lái xe N.T.N đã nhiều lần điều khiển ô tô tải vi phạm hành vi chạy quá tốc độ quy định khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 60 qua địa bàn tỉnh Bến Tre.

Đây là một trong rất nhiều trường hợp liên quan đến phương tiện vi phạm nhiều lần được CSGT tỉnh Bến Tre phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát và đã bị cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm.

Đề xuất người 16-18 tuổi điều khiển xe máy điện phải có giấy phép lái xe

Sáng 15/3, thảo luận về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại Phiên họp 31 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tha thiết đề nghị bổ sung trong luật quy định người từ 16 dưới 18 tuổi điều khiển xe gắn máy có dung tích xilanh dưới 50cc hoặc xe máy điện phải có giấy phép lái xe hoặc chứng chỉ lái xe.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Lý giải về điều này, ông Hùng dẫn thống kê năm 2023 có khoảng 2.300 người dưới 18 tuổi thương vong do tai nạn giao thông, trong đó có hơn 1.000 người chết. "80% nhóm này rơi vào tuổi 15 cho đến dưới 18 tuổi và đa số là các cháu tự điều khiển phương tiện tham gia giao thông".

Cho rằng dự thảo Luật vẫn đang còn "khoảng trống" dù khoản 3, Điều 7 của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có quy định: "Trường trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ trì, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn theo quy định cho học sinh từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi học tại cơ sở giáo dục đó".

Phân tích cụ thể về khoảng trống, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đặt vấn đề: Không biết là hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn ở đây theo quy định nào và ai quy định? Lực lượng Cảnh sát giao thông đến hướng dẫn thì có chứng chỉ đào tạo về kỹ năng lái xe an toàn hay không, có đủ điều kiện hay không?.

Ôtô chở 32 hành khách bất ngờ lao sang vệ đường rồi lật nghiêng

4h50, tài xế Nguyễn Sin, 39 tuổi, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, lái xe khách trên quốc lộ 1, khi đến xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị thì xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn rạng sáng 15/3. Ảnh: Vạn An

Tại hiện trường, xe khách vượt qua rãnh thoát nước, nằm lật nghiêng bên lề quốc lộ 1. Đầu xe móp méo, kính vỡ nát.

Hơn 10 hành khách bị thương được người dân, cảnh sát giải cứu qua các cửa kính vỡ, đưa vào viện cấp cứu. Thời điểm xe gặp nạn trời sương mù, tầm nhìn hạn chế. Đoạn quốc lộ 1 qua xã Vĩnh Chấp đường thẳng, có 4 làn xe.

