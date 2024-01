Tin tức 24h qua: Tiêm filler tại spa, cô gái 17 tuổi nhập viện cấp cứu

Tiêm filler tại spa, thiếu nữ 17 tuổi mất thị lực mắt trái

Ngày 16/1, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã thông tin ban đầu vụ việc cô gái 17 tuổi đến một cơ sở spa để tiêm filler làm đẹp dẫn tới biến chứng gây mất thị lực 1 bên mắt, nhập viện cấp cứu.

Chị T. lúc được người nhà đưa đi bệnh viện

Theo điều tra ban đầu từ Công an huyện Tân Phú, Spa Yuri.. do chị H (25 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) làm chủ, được cấp phép hoạt động hộ kinh doanh với ngành nghề cắt tóc, gội đầu, làm đầu. Khoảng 18h ngày 8/1, chị N.H.T đến spa để thực hiện tiêm filler môi, cằm, mũi. Tại đây, nhân viên cơ sở spa tên H.T (SN 2001, ngụ xã Phú Bình, huyện Tân Phú) thực hiện tiêm filler cằm, môi, mũi cho chị T. Loại dung dịch được sử dụng để tiêm không rõ nguồn gốc.

Sau khi tiêm, chị T. bị đau đầu, chóng mặt, nôn ói. Lúc này nhân viên H.T đã tự ý đưa thuốc cho chị T uống, điều trị. Đến khoảng 22h cùng ngày, chị T. được người nhà đưa đi cấp cứu. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chị T. được chẩn đoán mất thị lực mắt trái và hiện đang nằm cấp cứu tại bệnh viện.

Đi ngược chiều trên đường dẫn cao tốc vì thiếu tiền nộp phí tự động, tài xế bị xử phạt

Ngày 16/1, Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 8, Cục CSGT) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.Q.T. (SN 1985, quê Bình Dương) về lỗi đi ngược chiều trên đường dẫn cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây và điều khiển xe không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Tài xế T. bị xử phạt với 2 lỗi vi phạm (ảnh CA)

Làm việc với CSGT, anh T. thừa nhận chiều 15/1, khi lái ô tô (BKS màu vàng) qua trạm thu phí 319 trên đường dẫn cao tốc (đoạn qua tỉnh Đồng Nai), phát hiện trong tài khoản không đủ tiền. Sau đó, anh T. đã lái ô tô đi ngược chiều một đoạn khoảng 100m, thấy nguy hiểm nên đã anh T quay xe lại trạm thu phí, nộp tiền vào tài khoản và đã qua được trạm.

Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam bị bắt tạm giam

Ngày 16/1, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố 6 bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, lãnh đạo và cán bộ Phòng Tàu sông – Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Các bị can bị tạm giam gồm: Nguyễn Vũ Hải (SN 1978, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam), Bùi Quốc Hưng (Trưởng Phòng Tàu sông), Đậu Ngọc Bình (Phó Phòng Tàu sông), Phan Huy Liêm (đăng kiểm viên Phòng Tàu sông), Vũ Văn Sơn (đăng kiểm viên Phòng Tàu sông). Các bị can này bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan điều tra bắt tạm giam Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Vũ Hải

Công an TP.HCM còn khởi tố bị can đối với Trần Kỳ Hình (nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, 16/01/2023, Trần Kỳ Hình đã bị khởi tố về tội Nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm đường bộ.

Liên quan nội dung sai phạm này, ngày 22/12/2023, Công an TP.HCM đã khởi tố 9 bị can, trong đó 6 bị can bị khởi tố về các sai phạm liên quan hoạt động đánh giá, cấp xác nhận đánh giá năng lực xưởng.

Doanh nghiệp gửi tâm thư xin lỗi vụ giả mạo quyết định của Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Ngày 16/1, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã nhận được “tâm thư xin lỗi” liên quan vụ “giả quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc giao 392 ha đất trồng rừng”.

Theo đó, đại diện Công ty TNHH Nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai thừa nhận văn bản giả mạo xuất phát từ công ty, lỗi này do “một người em” soạn với mục đích làm màu, khoe với bạn bè.

Tâm thư xin lỗi của Công ty TNHH Nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai. Ảnh: LK.

Tâm thư được gửi cho UBND tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long và các sở, ngành liên quan trong vụ việc. Người viết tâm thư là bà Đào Thị Thúy Nga, Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai (ngụ phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa).

Bà Nga cho biết, người tự ý soạn thảo quyết định giả mạo quyết định giao đất trồng rừng của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai là nhân viên của công ty tên Nguyễn Thành Duy. Thời điểm xảy ra sự việc, bà đang đi điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm nên giao việc quản lý lại cho Duy. Bà Nga cho biết thêm, mấy ngày nay, chưa có cơ quan nào mời bà lên làm việc liên quan việc giả mạo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Do thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng nên bà chủ động viết thư xin lỗi.

Liên quan vụ việc này, một lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai xác nhận vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì sẽ xử lý theo quy định, không phải sai xin lỗi là xong.

Ông Nguyễn Công Khế bị khởi tố

Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Quá trình điều tra đến nay xác định: Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, nguyên Tổng Biên tập Báo Thanh Niên và Nguyễn Quang Thông - nguyên Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, đã có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện Dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại Khu đất số 151 - 155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP HCM.

Ông Nguyễn Công Khế

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 16/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an T HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự.

