Tin tức 24h qua: Sự thật về vụ mẹ đưa 3 con lên cầu Đông Trù để lại thư tuyệt mệnh

Sự thật về vụ mẹ đưa 3 con lên cầu Đông Trù để lại thư tuyệt mệnh

Sáng 1/3, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh kèm theo bức thư của một phụ nữ để lại trên cầu Đông Trù (quận Long Biên, Hà Nội). Kèm theo là hình ảnh 4 đôi dép, một chiếc ô tô mang biển số Vĩnh Phúc.

Nội dung bức thư để lại: “Anh à, em mệt mỏi lắm rồi! Anh nói anh áp lực trong cuộc sống, vậy 4 mẹ con em sẽ giải thoát cho anh hết áp lực. Nếu có duyên kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là gia đình. Tạm biệt anh! Mẹ xin lỗi các con đã phải khổ theo mẹ”.

Sau khi hình ảnh và thông tin được đăng tải đã thú hút hàng trăm bình luận, chia sẻ. Đa số đều mong 4 mẹ con bình an.

Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ tên H. (SN 1990, sống tại Vĩnh Phúc), lái ô tô đến cầu Đông Trù cùng 3 con trai (hai bé sinh đôi năm 2019, một bé sinh năm 2021), sau đó để lại thư tuyệt mệnh, 4 đôi dép trên cầu.

4 đôi dép và lá thư để lại trên cầu Đông Trù

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy – Công an TP Hà Nội và lực lượng chức năng phường Thượng Thanh, Long Biên đã tổ chức tìm kiếm trên sông, đồng thời trích xuất camera để xác minh, tìm kiếm 4 mẹ con.

Lãnh đạo UBND phường Thượng Thanh cho biết, qua trích xuất camera, lực lượng chức năng phát hiện 4 mẹ con không nhảy xuống sông. Hiện tại, 4 mẹ con đã ở nhà ở Vĩnh Phúc an toàn. Lực lượng chức năng đã kết thúc công việc tìm kiếm và xử lý những bước tiếp theo.

Tuyên phạt bà Đặng Thị Hàn Ni 18 tháng tù

Chiều ngày 1/3, TAND TP.HCM đã tiến hành tuyên án đối với hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hàn Ni 18 tháng tù; bị cáo Trần Văn Sỹ 2 năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

HĐXX nhận định hành vi của hai bị cáo đã vi phạm Luật An ninh mạng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Do vậy, việc VKS truy tố và hai bị cáo bị xét xử theo khoản 2 Điều 331 BLHS là đúng người, đúng tội.

Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni nhận mức án 18 tháng tù

HĐXX cũng ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho hai bị cáo như có nhiều thành tích trong công tác, quá trình điều tra đã thừa nhận hành vi…

Theo HĐXX, Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng (Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) và ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng) trái quy định của pháp luật.

Đình chỉ 2 cán bộ liên quan vụ nghi vấn 'biển thủ' tiền công đức tại đền Hoàng Mười

Sau khi vào cuộc xác minh phản ánh nghi vấn cán bộ tại đền ông Hoàng Mười (xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An) biển thủ tiền công đức, công an huyện Hưng Nguyên xác định sự việc có thật. 2 cán bộ thuộc Ban quản lý đền Hoàng Mười bị đình chỉ để tiếp tục làm rõ nguyên nhân, mức độ sai phạm để xử lý.

Cụ thể, theo quy chế hoạt động của Ban quản lý đền, ca trực có nhiệm vụ gom tiền giọt dầu trên các ban thờ trong đền bỏ vào két (thùng giọt dầu). Trong ca trực ngày 25/2, Ban quản lý có 6 người gồm tổ tác nghiệp và tổ bảo vệ.

Hình ảnh cắt từ clip ghi lại cảnh cán bộ Ban quản lý đền thu gom tiền khách để trên các ban thờ nhưng lại bỏ vào vỏ hộp bánh.

Trong quá trình thu gom tiền giọt dầu đã xảy ra sự việc một số cán bộ thuộc ca trực bỏ tiền vào vỏ hộp bánh rồi đưa về giường cá nhân cất.

Nam Em bị xử phạt

Tối 1/3, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt 37,5 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguyễn Thị Lệ Nam Em làm việc với lực lượng chức năng.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em liên tiếp tổ chức livestream trên các tài khoản mạng xã hội. Trong các buổi livestream, cô gợi lại chuyện tình cảm ồn ào trong quá khứ, không ngại tiết lộ góc khuất showbiz… Những nội dung phát ngôn gây tranh cãi của bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em đã gây ồn ào mạng xã hội và nhiều thông tin tiêu cực trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh khuyến cáo bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em nếu tái phạm và tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó thì sẽ xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định.

