Tin tức 24h qua: Kéo lê xe cảnh sát tóe lửa, tài xế khai gì?

Quảng Ngãi chỉ đạo "nóng" sau vụ 3 tạ ma túy dạt vào bờ biển

Ngày 25/1, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương tập trung phát hiện, điều tra và thu gom số ma túy trôi dạt vào vùng biển Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu 5 huyện thị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nếu phát hiện các gói đồ vật nghi là ma túy trôi dạt, phải kịp thời trình báo cho các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và chủ động giao nộp, cung cấp thông tin có liên quan.

Lực lượng chức năng kiểm tra số lượng chất ma túy trôi dạt vào bờ biển thôn Phước Thiện.

Trước đó, trong gần nửa tháng, người dân và BĐBP đã phát hiện 293 gói cocaine, với tổng trọng lượng gần 300kg. Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện ở bờ biển Việt Nam.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi bước đầu nhận định đây là ma túy do tội phạm xuyên quốc gia vận chuyển đường biển. Quá trình này có thể xảy ra sự cố, nên một lượng ma túy cực lớn bị rơi xuống biển trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi.

Chồng truy sát cả gia đình vợ khiến hai người tử vong

Ngày 25/1, ông Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Nhiều người dân tập trung tại khu vực xảy ra án mạng. Ảnh: Facebook

Vào sáng cùng ngày, do mâu thuẫn, H.V.L. (SN 1979) đã dùng hung khí sát hại vợ là bà T.T.T. (SN 1979, trú tại xóm Đồng Xuân, xã Đồng Thành) và mẹ bà T. là cụ T.T.T..

Chưa dừng lại, L. còn dùng hung khí đâm cụ T.V.L. (SN 1950, bố bà T.) bị thương nặng. Sau khi nghi sát hại các nạn nhân, đối tượng L. bỏ trốn khỏi hiện trường gây án.

Trưa cùng ngày, nghi phạm H.V.L. được lực lượng chức năng phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực rừng thông thuộc địa bàn xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Kéo lê xe cảnh sát tóe lửa, tài xế khai gì?

20h tối 24/1, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn trên đường, tổ công tác của Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã ra hiệu lệnh dừng ô tô bán tải do anh H.Q.T. (SN 1981, ở thị trấn Nhã Nam, huyện Tên Yên) cầm lái.

Tài xế T làm việc với công an.

Lúc này, anh T không chấp hành mà tăng ga vượt chốt kiểm tra khiến một trung úy CSGT bị thương. Chưa dừng lại, anh T sau đó đâm vào xe mô tô của cảnh sát và kéo lê trên đường. Chiếc xe của cảnh sát bị kéo lê nhiều km, tóe lửa dưới gầm ô tô bán tải.

Lực lượng chức năng Công an huyện Tân Yên đã truy tìm và làm việc với nam tài xế. Người này khai nhận, đã uống 5 chén rượu từ trưa 24/1.

Qua kiểm tra, cảnh sát cho hay, bước đầu xác định trong cơ thể tài xế không có nồng độ cồn và ma túy.

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm dừng hoạt động trong dịp Tết Nguyên Đán

UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa có thông báo tạm dừng hoạt động tại các không gian đi bộ trên địa bàn quận trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm đến 19h ngày 23/2 (tức ngày 14 tháng Giêng).

Theo đó, để tạo điều kiện cho người dân và du khách thuận lợi di chuyển khi vui chơi trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, UBND quận Hoàn Kiếm sẽ tạm dừng hoạt động Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; các tuyến phố đi bộ khu vực Phố cổ Hà Nội bắt đầu từ ngày 9/2 (tức ngày 30 tháng Chạp) và mở lại từ 19h ngày 23/2 (tức ngày 14 tháng Giêng).

UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu các đơn vị, UBND các phường trên địa bàn chủ động phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm an ninh, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn cho nhân dân và du khách.

