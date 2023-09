Tin tức 24h qua: Con trăn gần 70kg nuôi nhốt tại nhà dân được bàn giao cho kiểm lâm

Con trăn gần 70kg nuôi nhốt tại nhà dân được bàn giao cho kiểm lâm

Ngày 12/9, ông Lê Văn Lẹ (SN 1972, ngụ xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) đã tự nguyện bàn giao con trăn đất nặng 67kg với chiều dài khoảng 3m được gia đình nuôi trong nhiều năm cho kiểm lâm khi biết đây là loài động vật nguy cấp, quý hiếm.

Con trăn đất “khủng” được bàn giao cho ngành chức năng. Ảnh: Văn Bạch

Con trăn trên được ông Lẹ mua lại từ một người dân vào năm 2018 với giá 2,5 triệu đồng. Qua tìm hiểu, người này biết được đây là loài thuộc nhóm IIB (động vật rừng nguy cấp, quý hiếm), nằm trong sách đỏ Việt Nam nên đã có quyết định như trên.

Ngày 13/9, ông Lê Văn Hải, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, khi hoàn tất các thủ tục liên quan, sẽ thả con trăn đất trên về với thiên nhiên tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Hơn 50 người nhập viện sau khi ăn bánh mì Phượng ở Hội An

Chiều 13/9, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã lập đoàn điều tra, giám sát và xử lý ngộ độc thực phẩm tại hộ kinh doanh bánh mì Phượng (số 2B Phan Châu Trinh, phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Tiệm bánh mì Phượng đã tạm dừng hoạt động

Theo kết quả xác minh, từ khoảng 8 giờ sáng 11/9, một số người dân, du khách có ăn bánh mì mua tại tiệm bánh mì Phượng. Đến khoảng 11 giờ, một số người có biểu hiện sốt cao, nôn mửa, đau bụng, đi ngoài phân lỏng nhiều lần và kéo dài. Theo số liệu cập nhật đến chiều 13/9, tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có hơn 50 người nhập viện do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng, đa số bệnh nhân ổn định. Trong số đó, có ít nhất 23 người nước ngoài.

Theo thông tin từ tiệm bánh mì Phượng cung cấp, ngày 11/9, tiệm bánh mì Phượng bán tổng cộng 1.920 ổ bánh mì; ngày 12/9 bán tổng cộng 1.700 ổ.

Cây si có dáng mặt người đã được di dời đến nơi khác trồng

Sáng 10/9, một số tiểu thương nhìn gốc cây si trong khuôn viên chợ Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai, thấy cách mặt đất 1,5m có hình thù giống mặt người nên nói với các tiểu thương khác. Thông tin này nhanh chóng được lan truyền ra bên ngoài, người dân kéo đến khấn vái, cầu khấn.

Cây si được trồng từ 13 năm trước, sau khi hạ tán khoảng 1 tháng thì nhiều người nhìn và cho rằng có hình mặt người ở phần gốc

Sáng 13/9, ông Huỳnh Trọng Quang, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah cho biết đã di dời cây si có hình mặt người ra khỏi chợ xã Nghĩa Hưng.Theo ông Quang, trên cơ sở đồng ý của UBND huyện Chư Pah, nhà thờ làng Ea Lũh có nguyện vọng xin cây si trên về trồng trong khuôn viên nhà thờ.

Vào tối muộn 12/9, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời cây si đưa về khuôn viên nhà thờ làng Ea Lũh, cách chợ xã Nghĩa Hưng hơn 2km để trồng, chăm sóc.

Cháy tại chung cư mini ở Hà Nội, nhiều người tử vong

Khoảng 23h50 ngày 12/9, tại chung cư mini ngõ 29 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội), đã xảy ra hỏa hoạn. Diện tích tòa chung cư mini khoảng trên 200 m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Hiện trường vụ cháy

Công an TP đã điều động Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông và Đội chữa cháy học tập thuộc Trường Đại học PCCC cùng 15 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ cảnh sát khẩn trương tới hiện trường phối hợp chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Đến 0 giờ 15 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt. Đến 5h ngày 13/9, thống kê sơ bộ, lực lượng chức năng thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong.

Tối 13/9, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”. Minh là chủ chung cư nơi xảy ra vụ cháy chung cư mini này.

