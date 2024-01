Tin tức 24h qua: Chủ quán phở nói gì về thông tin “đuổi khách vì ngồi xe lăn”?

Chủ quán phở nói gì về thông tin “đuổi khách vì ngồi xe lăn”?

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ câu chuyện nam TikToker V.M.L “bị đuổi khỏi quán ăn vì ngồi xe lăn” gây xôn xao dư luận. Bài viết sau khi đăng tải đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều, hơn 40.000 lượt yêu thích, hơn 20.000 bình luận và chia sẻ. Nhiều người bức xúc trước hành động của 2 quán phở có thái độ phân biệt đối xử với người khuyết tật. Số khác lại nghi ngờ tính xác thực của bài viết và yêu cầu người đăng tải hãy nêu tên 2 quán phở để làm rõ thông tin.

Đại diện quán phở ở Hà Nội xác nhận L là khách quen, thường ăn phở vào buổi tối. Sáng 12/1, L cùng bạn gái đến quán. Do lối vào quán nhỏ, trời mưa, chủ quán đã mời hai người ngồi quán cà phê đối diện rồi sẽ cho nhân viên bê phở sang. Tuy nhiên, L vẫn muốn vào quán và được quán tiếp đón bình thường.

Chủ quán phở xác nhận, ngày 12/1 có một nam TikToker bị khuyết tật đến quán ăn phở và chủ quán không dùng lời lẽ thô tục để đuổi khách.

Theo đại diện quán phở, L và bạn gái ngồi bàn đầu tiên, phía sau lưng chủ quán. Chủ quán nhắc nhở L lần sau đừng ngồi vị trí này, gây khó khăn cho việc bán hàng. Nam khách hàng vẫn tươi cười, ăn uống bình thường và sau đó đăng tải lên mạng xã hội ám chỉ quán miệt thị. Chủ quán phở không bao giờ dùng lời lẽ thô tục để đuổi khách, đặc biệt với người khuyết tật.

Trước thông tin trên, trưa 15/1, đại diện Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin nam TikToker khuyết tật chia sẻ trên mạng về việc đi ăn phở nhưng “bị đuổi vì ngồi xe lăn” và đang xác minh, làm rõ.

Người mẫu Ngọc Trinh bị truy tố

VKSND TPHCM đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển toàn bộ hồ sơ qua TAND TP.HCM để xét xử đối với bị can Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) về tội gây rối trật tự công cộng. Bị can Trần Xuân Đông bị truy tố về hai tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Ngọc Trinh bị truy tố theo Khoản 2, Điều 318 BLHS với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù và có các tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Ngọc Trinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: HT

Trước đó, Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông đã tổ chức, thực hiện việc điều khiển xe mô tô 59A3-115.88 lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu Công nghệ cao (phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe…

Việc biểu diễn này được quay video, sau đó biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng...

4 người tử vong trong căn nhà rực lửa ở phố cổ Hà Nội

Vào khoảng 4h39 cùng ngày, cảnh sát nhận tin báo có cháy nhà dân tại số 4 Hàng Lược, phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ngay sau đó, 7 xe chữa cháy, xe chuyên dụng cùng 39 cán bộ cảnh sát đến hiện trường để chữa cháy và cứu nạn.

Cảnh sát cùng phương tiện có mặt tại hiện trường chữa cháy

Ngôi nhà xảy ra cháy gồm 3 tầng và 1 tum thang. Diện tích khoảng 20m2/tầng, chiều rộng mặt tiền khoảng 2,5m. Tầng 1 của ngôi nhà kinh doanh bán hoa tươi, tầng 2 trở lên sử dụng để ở. Trong nhà có một cầu thang bộ để hở, tầng 3 có cửa kính mở trực tiếp ra mặt tiền, tầng tum có lối thoát khẩn cấp ra ban công phía trước, có thể thoát được qua nhà bên cạnh.

Đến khoảng 5h7, đám cháy được khống chế, các đơn vị tiếp cận cứu nạn, chữa cháy bên trong ngôi nhà. Lúc này, cảnh sát phát hiện 4 người bị nạn đã tử vong do bị ngạt khói, còn 1 người thoát nạn qua ban công tầng 4 sang nhà bên cạnh, được cảnh sát đưa xuống dưới an toàn.

Người đàn ông năn nỉ CSGT không đo nồng độ cồn không phải cán bộ TAND

Ngày 15/1, Công an tỉnh An Giang đã xác định người đàn ông năn nỉ CSGT không đo nồng độ cồn, xảy ra tại huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) là T.H.H (SN 1960; ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú), hiện đang làm bảo vệ tại tỉnh Bình Dương, không phải đang công tác tại tòa án như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 3/1, ông H. điều khiển máy có dấu hiệu vi phạm nên bị CSGT dừng phương tiện kiểm tra. Khi lực lượng CSGT đề nghị ông H. xuất trình giấy tờ thì ông chỉ xuất trình thẻ đảng viên và tự xưng là cán bộ TAND huyện Châu Phú.

Lực lượng chức năng đang làm việc với ông H.

Sau đó, tổ công tác nhiều lần yêu cầu ông H. kiểm tra nồng độ cồn nhưng ông H. vẫn không chấp hành. Đến khi tổ công tác thông báo sẽ lập biên bản lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì lúc này ông H. mới chấp hành. Kết quả, ông H. vi phạm nồng độ cồn ở mức 1.081 mg/l khí thở.

Ngày 9/1, ông H. đã nộp phạt 7 triệu đồng và chịu phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Trong quá trình làm việc tại cơ quan công an, ông H. thừa nhận có sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Do sợ bị phạt nên ông H. đã tự nhận mình là cán bộ đang công tác tại TAND huyện Châu Phú để được bỏ qua lỗi vi phạm.

